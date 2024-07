Em cenário idílico, Sara Prata assume: «Já nos conhecemos tarde»

Esta terça-feira, 16 de julho de 2024, Sara Prata e o companheiro assinalaram 6 anos que estão juntos.

Através de um registo fotográfico em que tem como pano de fundo o céu estrelado, a atriz falou sobre este amor: «16/7 “written in the stars” Faz hoje 6 anos que te vi pela primeira vez e desde então celebramos este dia bonito, com o mesmo carinho e amor. Brinco muitas vezes ao dizer que sinto que já estava escrito nas estrelas nos cruzarmos nesta vida, brinco mas sei que aquilo que vivemos é perfeito».

«Já nos conhecemos tarde, queríamos mais anos juntos, mas agora ficamos até velhinhos para compensar. E olha que a velhice já deve estar para chegar que já nos cruzamos a meio da noite no corredor para a casa de banho», acrescentou.

Por fim, deixou um agradecimento ao seu amado: «Obrigada amor @joao___leitao tem sido tudo tão maravilhoso!».

De recordar que Sara Prata e João Leitão têm uma filha em comum, Amélia de três anos. O casal está noivo! O pedido aconteceu nas Maldivas, onde o casal esteve a desfrutar de uns dias de férias, em 2023. Aproveite e veja os vídeos deste momento especial.