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Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 48min
Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada - TVI

Um momento triste e duro.

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A atriz Sara Prata encontra-se, em abril de 2026, a desfrutar de uns dias de descanso na Tailândia, acompanhada pela família: o marido, João Leitão, e a filha Amélia, de cinco anos. Conhecida pelo seu percurso no cinema e na televisão portuguesa, Sara Prata tem partilhado nas redes sociais vários momentos desta viagem, mostrando paisagens deslumbrantes, experiências culturais e instantes felizes em família.

Contudo, aquilo que parecia ser uma escapadela marcada pela tranquilidade e pela alegria acabou por ser abalado por uma notícia inesperada e profundamente dolorosa. Durante a estadia no país asiático, João Leitão perdeu o pai, uma partida que apanhou a família ainda longe de casa e num contexto naturalmente delicado.

A notícia foi dada pelo próprio através do Instagram, onde publicou uma fotografia antiga do pai, acompanhada por uma mensagem simples, emotiva e carregada de sentimento:

“Adeus Pai. 🖤

"Continuo a olhar através da vidraça da janela

Só a tentar ver por entre a chuva intensa

É ouvir o teu nome

Ouvir o teu nome

Na verdade, nunca mais me senti o mesmo

Desde que perdi aquilo que tinha a ganhar

Sem ninguém a culpar

Sem ninguém a culpar

 

Parece-me

Que não se consegue fazer voltar atrás os ponteiros do tempo

Sim, parece-me

Que a história ficou para trás"

 

Na publicação, João Leitão juntou ainda a letra de uma canção carregada de simbolismo e saudade, numa despedida sentida que tocou quem acompanha a família.

Rapidamente, a caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio, carinho e solidariedade. Entre as várias reações, destacaram-se palavras como: “Força João!”, “Um abraço. Muita força”, “Os meus mais sinceros sentimentos a ti e aos teus”, ou ainda “Estamos sempre contigo, meu puto!! Muita força”.

As demonstrações públicas de afeto refletem o carinho que muitos nutrem por João Leitão e também por Sara Prata, casal que ao longo dos anos tem conquistado o público pela sua proximidade e autenticidade.

Este será, sem dúvida, um momento particularmente duro para toda a família, que se vê confrontada com o luto longe de Portugal, numa fase que deveria ser de descanso e celebração em conjunto. Resta agora o apoio mútuo entre os seus e o conforto das muitas mensagens recebidas.

Num momento de dor como este, o mais importante será certamente a união familiar, enquanto enfrentam uma perda que transforma por completo estas férias na Tailândia.

Recorde-se de uma das últimas entrevistas da atriz: 

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