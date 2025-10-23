«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

A atriz Sara Prata, de 41 anos, voltou a encantar os seus seguidores ao partilhar no Instagram uma fotografia emocionante e cheia de adrenalina ao lado do companheiro, João Leitão. Conhecida pelo seu caráter genuíno, divertido e transparente, a atriz mostra, mais uma vez, a sua autenticidade e paixão, tanto na vida pessoal como nas pequenas partilhas do dia a dia.

Grande adepta do Sporting Clube de Portugal, Sara Prata nunca escondeu o seu amor pelo clube e faz questão de acompanhar todos os jogos, sempre com entusiasmo. Na passada quarta-feira, dia 22 de outubro, durante o jogo do Sporting, a atriz recorreu às redes sociais para expressar o seu apoio e emoção, publicando um story com a frase: “Vamos!!! Que sofrimento”, escreveu ao minuto 70:44, num momento em que a equipa leonina ainda se encontrava em desvantagem.

Fora dos relvados e das emoções futebolísticas, Sara Prata vive uma fase muito feliz ao lado de João Leitão. O casal, que tem uma filha chamada Amélia, tem partilhado pequenos vislumbres da sua vida familiar, marcada por amor, cumplicidade e boa disposição. Recentemente, os dois concluíram a remodelação da sua casa, um projeto que, segundo a atriz, simboliza um novo capítulo cheio de felicidade e tranquilidade.

Sara Prata continua, assim, a mostrar-se uma mulher inspiradora — dedicada à família, apaixonada pela vida e fiel às suas emoções —, qualities que fazem dela uma das figuras mais queridas do panorama artístico português.

