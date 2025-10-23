«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

  • TVI Novelas
  • Hoje às 18:21
«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro - TVI

Uma noite muito tensa para a atriz.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

 

A atriz Sara Prata, de 41 anos, voltou a encantar os seus seguidores ao partilhar no Instagram uma fotografia emocionante e cheia de adrenalina ao lado do companheiro, João Leitão. Conhecida pelo seu caráter genuíno, divertido e transparente, a atriz mostra, mais uma vez, a sua autenticidade e paixão, tanto na vida pessoal como nas pequenas partilhas do dia a dia.

Grande adepta do Sporting Clube de Portugal, Sara Prata nunca escondeu o seu amor pelo clube e faz questão de acompanhar todos os jogos, sempre com entusiasmo. Na passada quarta-feira, dia 22 de outubro, durante o jogo do Sporting, a atriz recorreu às redes sociais para expressar o seu apoio e emoção, publicando um story com a frase: “Vamos!!! Que sofrimento”, escreveu ao minuto 70:44, num momento em que a equipa leonina ainda se encontrava em desvantagem.

Fora dos relvados e das emoções futebolísticas, Sara Prata vive uma fase muito feliz ao lado de João Leitão. O casal, que tem uma filha chamada Amélia, tem partilhado pequenos vislumbres da sua vida familiar, marcada por amor, cumplicidade e boa disposição. Recentemente, os dois concluíram a remodelação da sua casa, um projeto que, segundo a atriz, simboliza um novo capítulo cheio de felicidade e tranquilidade.

Sara Prata continua, assim, a mostrar-se uma mulher inspiradora — dedicada à família, apaixonada pela vida e fiel às suas emoções —, qualities que fazem dela uma das figuras mais queridas do panorama artístico português.

Veja também: 

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras - Novelas - TVI

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado - Novelas - TVI 

Relacionados

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

O essencial do outono: uma panela que cozinha sozinha e transforma qualquer refeição num conforto

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

Mais Vistos

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Hoje
1

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Hoje
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Sara Prata deixa alerta: «É fraude»

qua, 19 mar
4

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Hoje
5

«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão

Terra Forte
ter, 21 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?

A Protegida
Hoje

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Hoje

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Festa é Festa
Ontem

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

Festa é Festa
Hoje

«Ainda estou a processar»: A noite que Jessica Athayde não consegue esquecer

Hoje

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Hoje

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
Hoje

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Hoje

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Hoje
Mais Fora do Ecrã