Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Sara Prata vive momentos inesperados em lugar surpreendente: «Obriga-nos a ver com olhos de ver»

Sara Prata encantou os seguidores ao partilhar uma série de fotografias da filha num momento de descoberta cheio de ternura. A atriz contou que a menina, fã da personagem Rumi, a surpreendeu ao perguntar: «Mãe, o que é um ramen?» - e esse foi o pretexto perfeito para um programa em família.

Com o outono a instalar-se, o plano não podia ser mais acolhedor: uma refeição quente e divertida, cheia de curiosidade infantil. «O outono chegou, está aberta a época do ramen quentinho... e ela amou», escreveu Sara, mostrando-se rendida à felicidade simples da filha.

A publicação terminou com uma nota bem-disposta sobre a febre que anda a conquistar os mais novos — e não só. «A paixão pela Rumi é real», confessou a atriz, referindo-se à personagem que surge também a comer ramen numa das imagens. E, claro, não podia faltar a referência à moda do momento: «A febre do K-Pop também anda por aí, né?»

Entre gargalhadas, cultura pop e taças de ramen, Sara Prata mostra mais uma vez o lado descontraído e cúmplice da maternidade — feito de pequenas partilhas e grandes memórias.