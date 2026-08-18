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Sara Prata encontra um verdadeiro tesouro de «Morangos com Açúcar» com mais de 20 anos

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 0min
Sara Prata encontra um verdadeiro tesouro de «Morangos com Açúcar» com mais de 20 anos - TVI

20 anos depois, Sara Prata reencontra um dos visuais mais icónicos de «Morangos com Açúcar»: o famoso macacão da Becas

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Há memórias que ficam para sempre e, no caso de Sara Prata, há algumas que já fazem parte da história da ficção portuguesa e da TVI. A atriz decidiu fazer arrumações e encontrou um verdadeiro tesouro escondido, com mais de 20 anos, no tempo da famosa série Morangos com Açúcar. O que encontrou é uma verdadeira viagem no tempo.

Nas redes sociais, Sara Prata partilhou várias fotografias que encontrou entre as suas coisas e que têm 20 ou mais anos. As imagens recordam os tempos da série juvenil da TVI.

«A magia de fazer arrumações. Que maravilha de viagem no tempo. Esta é a Becas e já passaram 20 anos», escreveu Sara Prata, antes de desafiar os seguidores a fazerem swipe para descobrirem os tesouros que encontrou.

E há muito para recordar. Entre as fotografias surge Sara Prata com o visual que tinha na época, incluindo com o icónico macacão usado pela Becas. O estilo mais alternativo da atriz naquela altura também não passa despercebido e ajuda a recordar uma época muito particular da série.

Sara Prata recuperou também fotografias ao lado de outros atores do elenco, permitindo reencontrar alguns dos rostos que fizeram parte de uma das gerações mais marcantes de «Morangos com Açúcar». Entre eles está Tiago Felizardo, com quem a atriz surge numa das imagens.

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Percorra a galeria e entre nesta viagem pelo tempo dos Morangos com Açúcar.

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