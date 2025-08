Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs

Sara Prata, de 40 anos, voltou a derreter corações nas redes sociais com uma partilha divertida e emotiva. A atriz, que é mãe da pequena Amélia, de 4 anos, publicou um vídeo enternecedor onde se vê a filha a cantar para a nova cadela da família, Lili, que chegou há apenas uma semana, mas já conquistou todos - o novo membro da família.

A canção escolhida por Amélia não poderia ser mais especial: “Canção de Embalar”, de Zeca Afonso. Enquanto canta o verso «se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti», a menina dedica todo o carinho à cadela, deitada ao lado de uma pequena estátua de Santo António. Um momento muito doce e cheio de ternura.

Na legenda, Sara partilhou o contexto com emoção: «A Lili já está connosco ❤️ faz hoje uma semana que depois de ter saído do programa fui buscá-la à @buldoguefrancesadocao, a nossa nova amiga.». A atriz explicou ainda que a família preferiu dar algum tempo para perceber se a cadela se adaptava à nova casa, algo que, claramente, aconteceu com sucesso: «Sinto que com tantas canções de embalar e miminhos destes a ligação foi imediata e sinto que eterna.»

Lili, resgatada depois de anos de maus-tratos, encontrou agora o seu lar para sempre ao lado de Sara, de João Leitão, 39 anos, companheiro da atriz há sete anos e com quem ficou noiva em 2023, durante umas férias românticas nas Maldivas. A chegada da cadela foi descrita como «o início de uma nova história, para nós e para ela.»

Os comentários à publicação não tardaram a encher-se de carinho, com fãs emocionados. «Esta menina é maravilhosa 🥹», escreveu uma seguidora. »A Lili vai ter muito amor, Amélia está muito feliz ❤️», comentou outra. E ainda: «❤️ (maravilhosa escolha musical)», numa alusão à canção de Zeca Afonso que embalou não só a cadela, mas também os corações dos seguidores.

Sara Prata, que tem mostrado nas redes sociais o lado mais humano e familiar da sua vida, voltou assim a emocionar os seguidores com esta partilha. E desta vez, com a ajuda de uma voz pequenina e de uma cadelinha cheia de sorte.