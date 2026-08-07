Nem atriz, nem apresentadora. Foi assim que Sara Prata ganhou um dos primeiros ordenados

Sara Prata é hoje uma das atrizes mais conhecidas do público português, mas o seu primeiro emprego nada teve a ver com representação ou televisão. Antes de conquistar o seu espaço enquanto atriz, a artista começou por trabalhar numa loja.

«Fiz alguns pequenos trabalhos. O primeiro foi no Gato Preto», revelou Sara Prata, de 41 anos, recordando uma fase em que teve uma função bem diferente daquela que viria a desempenhar mais tarde.

E há uma curiosidade que não deixa ninguém indiferente. É que, enquanto trabalhava na loja, Sara Prata adorava quando os clientes deixavam tudo desarrumado. «Adorava que desarrumassem a loja toda porque assim tinha coisas para arrumar», contou.

Foi também nesse emprego que recebeu um dos seus primeiros ordenados. Mas a experiência acabou por lhe trazer uma certeza importante: percebeu rapidamente que não era aquilo que queria fazer.

«Surpreendeu-me perceber que não era aquilo que queria fazer», confessou, explicando que, a partir desse momento, sentiu que precisava de se formar rapidamente naquilo que considerava ser a sua grande paixão.

Sara Prata não desistiu e foi em busca do sonho de trabalhar na representação. Uma decisão que acabaria por mudar a sua vida e levá-la a construir uma carreira de sucesso enquanto atriz.

Hoje, deixa uma mensagem para quem ainda procura o seu caminho profissional:

«Experimentem, façam coisas, mas nunca percam o foco porque as oportunidades têm de ser criadas», defende Sara Prata.

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