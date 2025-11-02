«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

A atriz Sara Prata é a embaixadora do Banco do Bebé – Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, uma instituição sem fins lucrativos que há anos se dedica a apoiar recém-nascidos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Com esta colaboração, a atriz pretende dar maior visibilidade à missão da associação, reforçando a importância de garantir que todos os bebés têm um início de vida digno, independentemente das circunstâncias em que nascem.

Conhecida pela sua sensibilidade e envolvimento em causas solidárias, Sara Prata decidiu organizar, juntamente com um grupo de amigas, uma feira solidária muito especial, cujo objetivo foi angariar bens essenciais para os bebés e famílias acompanhadas pelo Banco do Bebé. Entre as participantes estiveram Rita Pereira, Filipa Nascimento, Carina Caldeira, entre muitas outras figuras conhecidas que se juntaram com entusiasmo à iniciativa.

O resultado foi surpreendente: roupas, acessórios, fraldas, produtos de higiene e diversos materiais encheram completamente o carro da atriz, que não conteve a emoção ao partilhar o momento nas redes sociais. Num vídeo publicado na sua conta de Instagram, Sara Prata surgiu visivelmente comovida, expressando o seu profundo agradecimento a todas as que contribuíram: «Não tenho palavras para vos agradecer isto, miúdas.»

O gesto da atriz foi amplamente elogiado pelos seguidores, que destacaram a generosidade e o espírito solidário da iniciativa. Com este gesto, Sara Prata reforça o seu compromisso não só como artista, mas também como voz ativa em causas que fazem a diferença na vida de quem mais precisa.

Ao assumir o papel de embaixadora do Banco do Bebé, Sara Prata dá um novo impulso à missão da instituição, inspirando outros a contribuir e lembrando que pequenos gestos podem mudar o início de muitas vidas.

Conheça aqui um outro sonho da atriz revelado numa conversa com Manuel Luís Goucha:

