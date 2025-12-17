«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Sara Prata, atriz e embaixadora do Banco do Bebé – Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, voltou a dar provas do seu profundo envolvimento em causas solidárias. A instituição, sem fins lucrativos, dedica-se há vários anos a apoiar recém-nascidos e famílias em situação de vulnerabilidade social, trabalhando diariamente para garantir que todos os bebés tenham um início de vida digno, independentemente das circunstâncias em que nascem.

Assumindo este papel com enorme sentido de responsabilidade, a atriz tem procurado dar maior visibilidade à missão da associação, sensibilizando para a importância da entreajuda e da partilha. Desta vez, Sara Prata decidiu transformar esse compromisso num momento ainda mais especial, envolvendo a filha Amélia numa experiência marcante de solidariedade.

A atriz organizou um dia dedicado à entrega de presentes a três bebés, explicando que este gesto nasceu de conversas frequentes em casa sobre o Banco do Bebé. “Cá em casa a Amélia ouve falar muito do Banco do Bebé, e sabe que as suas roupas e brinquedos já têm sempre destino. Foram muitas as ocasiões em que perguntou se um dia podia conhecer os bebés de quem tanto falamos cá em casa”, partilhou. E esse desejo acabou por se concretizar.

“Esse dia chegou. Fomos levar presentes a 3 bebés, e vimos estes olhos pequeninos a sorrir e um amor tão grande tão grande que é impossível caber em embrulhos”, escreveu ainda Sara Prata, sublinhando que o gesto foi feito por vontade própria e com o coração: “Não fomos por obrigação, fomos por escolha, de coração.”

A atriz destacou também a importância de educar os mais novos para os valores essenciais da vida. “Talvez não consigamos mudar o mundo inteiro, mas se aos poucos formos semeando esse carinho e o gosto em cuidar nos nossos filhos, só isso já é incrível”, refletiu, acrescentando: “Ensinamos-lhes que o verdadeiro presente é aquele que partilhamos, o nosso amor genuíno.”

Sobre o seu envolvimento pessoal com a causa, Sara Prata foi clara e emocionada: “Sou cada vez mais grata e feliz por cada bocadinho que entrego a esta missão.”

A partilha tocou profundamente os seguidores, que rapidamente inundaram a publicação com mensagens de carinho e admiração. Entre os muitos comentários, destacam-se: «Ohhhh amiga»; «Que lindo»; «Que exemplo tão bonito, ensinar a partilhar e a olhar para o outro com amor»; «Passar-lhes o que verdadeiramente importa, simplesmente incrível»; e ainda «Ohhhh, que ternura. A Amélia tão feliz!».

Este gesto reforça a imagem de Sara Prata como uma voz ativa na solidariedade, mostrando que pequenos gestos, feitos com amor, podem ter um impacto enorme — sobretudo quando se semeiam valores desde a infância.

Relembre-se também que a atriz, conhecida pela sua sensibilidade e envolvimento em causas solidárias decidiu organizar, juntamente com um grupo de amigas, uma feira solidária muito especial, cujo objetivo foi angariar bens essenciais para os bebés e famílias acompanhadas pelo Banco do Bebé. Entre as participantes estiveram Rita Pereira, Filipa Nascimento, Carina Caldeira, entre muitas outras figuras conhecidas que se juntaram com entusiasmo à iniciativa: