'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

A atriz Sara Prata voltou a conquistar o carinho dos seguidores ao aderir à trend do momento nas redes sociais e ao partilhar um conjunto de fotografias marcantes do ano de 2016, revelando momentos nunca antes vistos ao lado de vários atores e amigos próximos.

Num registo descontraído e bem-humorado, a atriz confessou que acabou por não resistir à nostalgia e decidiu recuar no tempo, percorrendo o seu feed até esse ano tão especial. Na legenda da publicação, escreveu: «Não resisti e lá fui puxar o feed até 2016 🤣🤣 Só vos posso dizer que esta trend já me fez recordar que foi um ano de loucos. Fui loura, fui morena, acabei projectos e comecei outros incríveis. Fartei-me de viajar em trabalho e coleccionei as capas mais especiais até hoje. Os amigos são os mesmos e malucos desde sempre. Já matei saudades mas também aproveitei para apagar umas fotos e arquivar outras tantas. É que 2016 foi mesmo um ano de loucos, portanto deixo o meu obrigada por me lembrarem 🤣🤣»

A partilha deixou os fãs eufóricos, não só pelas imagens inéditas, mas também pela forma genuína como Sara Prata revisitou uma fase intensa da sua vida pessoal e profissional. Entre mudanças de visual, novos desafios, viagens constantes e conquistas marcantes, 2016 surge como um ano de transformação e crescimento para a atriz.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens carinhosas e cúmplices. Sílvia Rizzo recordou momentos de amizade com um simples «Os nossos jantares ✨❤️», enquanto Matilde Breyner relembrou a rotina de treinos partilhada na altura: «Amiga, nesta altura íamos juntas ao ginásio. Outros tempos». Também Ana Sofia Martins entrou na conversa, confessando: «Eu ando a resistir à trend 😂». Entre muitos outros comentários, não faltaram elogios como «bom recordar está linda».