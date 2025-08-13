Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Sara Sousa Pinto voltou a encantar os seguidores ao partilhar novas imagens da sua gravidez. Aproveitando um dia de praia, a jornalista exibiu a sua barriga de sete meses e fez uma comparação bem-humorada com o início da gestação.

Na legenda do vídeo publicado no Instagram, Sara escreveu: «Tem gente tem… mas não sou eu 🤣 10 semanas vs 7 meses», mostrando lado a lado imagens captadas no início da gravidez e na fase atual. No próprio vídeo, brincou: «Tem gente que não engorda quase nada na gravidez. Pena que não é o meu caso».

A publicação rapidamente reuniu uma onda de elogios nos comentários. Entre as mensagens, destacam-se elogios como: «Estás maravilhosa ❤️❤️», «Está belíssima e com uma grávida 😍, que esteja a correr tudo bem 😍❤️» e «Estás maravilhosa. Aliás, és maravilhosa 😘🤩».

A partilha não só mostra o crescimento da barriga, como também transmite a alegria com que a apresentadora está a viver esta fase especial. Ao sol e com um sorriso no rosto, Sara reflete a felicidade de quem aguarda com entusiasmo a chegada do primeiro filho.

Recorde-se que a jornalista anunciou a gravidez em junho e espera um menino, fruto da relação com o companheiro de longa data, Jorge Rocha. Com a reta final da gestação a aproximar-se, os seguidores acompanham cada partilha com entusiasmo e muito carinho.