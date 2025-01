Diogo Morgado faz desabafo sincero e deixa 'dica': «Ao longo do tempo aprendi que a saúde...»

Esta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, Diogo Morgado recorreu às redes sociais para fazer um balanço sobre os últimos tempos e sobre todas as exigências a que está submetido.

«Muitas vezes sou puxado em diversas direções ao mesmo tempo. Como produtor, a realizar ou como ator, o meu corpo e a minha mente são as minhas ferramentas de trabalho, e a saúde é essencial para enfrentar as longas jornadas e os desafios de cada projecto. Muitas vezes com vários trabalhos ao mesmo tempo», começou por desabafar.

Por isso, o ator foi 'obrigado' a ter especial atenção à sua saúde: «Ter a energia, a destreza mental e ser capaz de dar conta de tudo ao nível que é exigido, depende sobretudo de um bom descanso, e alimentação saudável. Mas nos dias que correm isso nem sempre é fácil. É ai que a suplementação é essencial. Ao longo do tempo aprendi que a saúde começa no intestino».

De seguida, deixou uma 'dica' para todos: «É aqui que entram os probióticos. Os probióticos ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinal, melhorando a digestão, fortalecendo o sistema imunitário e garantindo que tenho energia e bem-estar para dar o meu melhor todos os dias, dentro e fora do set».

