Joana Duarte partilha pedido de ajuda urgente!

Esta quarta-feira, 16 de outubro de 2024, Joana Duarte publicou nos Instastories um pedido de ajuda para uma jovem: Mariana Fonseca.

Com apenas 24 anos, a jovem foi diagnosticada com a Síndrome da pinça mesentérica superior. A única solução é fazer uma cirurgia tipo Bypass:

Assim com esta partilha, Joana Duarte vem apelar, a quem conseguir, para ajudar com o que for possível. Um pequeno gesto pode mudar a vida de Mariana Fonseca.

Recorde-se que foi em 1999, que Joana participou no seu primeiro projeto da ficção da TVI: «Todo o tempo do mundo». Até chegar aos «Morangos com Açúcar» participou em séries como «Super Pai» e «Clube das Chaves».

Depois da série juvenil que tem marcado gerações, integrou em novelas da nossa estação como: «Deixa-me Amar», «Meu Amor» e «Anjo meu».

Depois de «Anjo Meu», a artista decidiu mudar a sua vida e tornou-se hospedeira de bordo. Em 2024, voltou a participar numa novela da TVI, mais concretamente «Cacau».