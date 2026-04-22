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 “É a fotocópia do Dyson, mas a um preço muito mais acessível”: Ficámos rendidos a este secador de 37€

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  • TVI Novelas
  • Há 3h e 47min
 “É a fotocópia do Dyson, mas a um preço muito mais acessível”: Ficámos rendidos a este secador de 37€ - TVI

Muitas vezes, a nossa confiança começa no espelho, e ter um cabelo impecável todos os dias tornou-se muito mais simples com este segredo da Amazon

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Esta frase chamou logo a nossa atenção: “Tenho o Dyson e este, não noto diferença.” E tudo muda quando surge na avaliação de um secador que custa só 37€. Entre centenas de comentários, muitos utilizadores dizem o mesmo: este modelo da TQQ é uma excelente alternativa ao famoso Dyson Supersonic. Com nota média de 4,4 estrelas e mais de 2.000 avaliações na Amazon, já conquistou a confiança de muitos compradores.

A solução para as manhãs atarefadas

Quem tem dias preenchidos sabe que cada minuto faz diferença. Entre tratar da família e sair para o trabalho, o cabelo fica muitas vezes para depois. Este secador quer mudar isso. Segundo quem já o usa, “seca o cabelo em tempo recorde, literalmente em minutos”.

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secador TQQ tipo dyson

Mas não se destaca só pela rapidez. Também tem surpreendido pelos resultados: “O meu cabelo é difícil de domar, mas com este secador fica sedoso ao toque”. Conseguir um cabelo brilhante, suave e bem arranjado pode afinal ser mais simples — e mais acessível — do que parece.

Tecnologia que cuida do cabelo

Além da potência, este secador destaca-se pela forma como protege os fios. Em vez de recorrer apenas ao calor intenso, utiliza tecnologia iónica, que ajuda a reduzir a eletricidade estática, controlar o frizz e deixar o cabelo mais suave e brilhante.

Quem já experimentou garante que a diferença se nota desde a primeira utilização: cabelo mais macio, com brilho e aspeto cuidado. A combinação entre um motor potente de 110.000 RPM e um tratamento mais delicado tem conquistado muitas utilizadoras.

Leveza pensada para o dia a dia

Outro ponto elogiado é o conforto na utilização. Secar cabelos compridos ou densos pode ser cansativo, mas este modelo foi criado para ser leve e silencioso. Como refere uma compradora: “Não cansa o braço e o design é muito moderno”.

Por pouco mais de 37€, este aparelho promete facilitar a rotina diária e mostrar que é possível ter tecnologia avançada sem gastar uma fortuna.

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