Secar a roupa em dias de chuva: O erro, que pode estar a atrasar a secagem

Em dias de chuva, quando não existe uma máquina de secar disponível, é preciso recorrer à criatividade. Uma das dicas que mais se tornou popular no TikTok passa por otimizar o estendal dentro de casa. No entanto, este método está longe de ser consensual entre os utilizadores da plataforma.

Segundo alguns internautas, os arames do estendal têm como função proporcionar espaço entre as peças, garantindo a circulação de ar necessária para uma secagem eficiente. Colocar a roupa a 90 graus na direção oposta acaba por concentrar várias peças molhadas num espaço reduzido, sem margem para “respirar”, explica o site House Digest.

De acordo com os utilizadores, esta técnica faz com que a roupa demore ainda mais tempo a secar. Quando finalmente estivesse seca, o facto de ter estado comprimida provocaria aquele característico cheiro a humidade. Felizmente, existem métodos mais eficazes para secar roupa num estendal, sem que esta fique com odores desagradáveis.

Se precisa de mais espaço num estendal pequeno ou vive num apartamento com pouca área disponível, pode recorrer aos cabides que tiver no roupeiro. Basta pendurar as peças nos cabides e colocá-los no estendal (desta forma, consegue maior espaçamento e melhor circulação de ar entre a roupa). Apenas deve garantir que fixa a parte superior dos cabides aos arames, para evitar que escorreguem, recomenda o House Digest.

Por vezes, a roupa seca de forma desigual porque a parte superior das peças fica mais exposta à ventilação do que a parte inferior, ou porque os arames deixam marcas húmidas ao longo do tecido. Para uma secagem mais uniforme, pode simplesmente virar a roupa após algum tempo, aconselha ainda o mesmo site.