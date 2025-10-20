Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 39min
Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan - TVI

Inês Aires Pereira reage a escândalo no “Secret Story”

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Inês Aires Pereira, de 36 anos, voltou a surpreender os seus seguidores ao fazer uma revelação inesperada. Conhecida pela sua autenticidade e boa disposição, a artista partilhou nas redes sociais que voltou a acompanhar reality shows, um hábito que julgava já ter deixado para trás. Ainda assim, mostrou que continua a reagir com a mesma intensidade e emoção de sempre.

Tudo aconteceu após um acontecimento grave em direto, que gerou grande polémica nas redes sociais. Depois de uma sequência de provocações dentro da casa, Vera desferiu vários estalos em Dylan, uma atitude que levou a produção a tomar uma decisão imediata: a expulsão da concorrente nortenha, por ter violado uma das regras fundamentais do formato.

O momento seguinte, com Vera ainda na sala a falar com os restantes participantes, revelou uma mistura de choque, raiva e instinto de protecção maternal. Em lágrimas, a concorrente desabafou: «Começa a tocar num ponto que já é podridão demais, pelas minhas filhas… Não há nada que pague 250 mil euros. Que falem de adultos, não falem de menores, inocentes. Estamos a falar de menores, inofensivos,» lamentou Vera.

A linguagem usada foi dura e directa, evidenciando o seu estado emocional: «Pelas minhas filhas mato e esfolo. Se não é aqui, é lá fora», afirmou, antes de acrescentar outra reflexão que procurava justificar a sua reação: «Por isso é que existe muita violência doméstica, isto é violência verbal. Isto não vou aceitar de ninguém. Já não é a primeira vez, de caminho estamos aqui numa coleção.»

Apesar das palavras intensas, Vera recusou mostrar arrependimento imediato pelo gesto físico e insistiu que, para si, o episódio ultrapassava a mera competição televisiva, tratando-se de um limite pessoal e moral.

Pouco depois da emissão, a TVI publicou o vídeo do momento nas suas redes sociais, e foi aí que Inês Aires Pereira reagiu publicamente, deixando apenas um comentário curto mas expressivo: «Oh nãooooo!!!!».

O comentário da atriz gerou inúmeras reações dos fãs, que se identificaram com o seu espanto e partilharam também opiniões sobre o incidente. A publicação acabou por se tornar viral, mostrando que, mesmo à distância, a emoção dos reality shows continua a envolver e a surpreender quem os acompanha.

Reveja aqui outro momento da atriz a reagir a uma polémica sobre o mundo do futebol:

Veja aqui: 

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão - Novelas - TVI

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se» - Novelas - TVI 

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Finalmente! Laura acaba a relação com Jorge

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Benedita morre e deixa Mariana e Laura em desespero

A Protegida
Ontem
1

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
dom, 12 out
2

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

A Fazenda
sex, 17 out
3

Exclusivo «A Protegida»: Já sabemos quem é o culpado da morte de Teresa

A Protegida
Ontem
4

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem
5

Simples e pensada ao detalhe: as imagens da festa de aniversário da filha de Marta Melro e Paulo Vintém

Festa é Festa
5 ago 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Terra Forte
Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
seg, 13 out

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Terra Forte
sáb, 18 out
FORA DO ECRÃ

Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

Hoje

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Hoje

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão

Ontem

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem

Marta Melro partilha desabafo emotivo: «Olhei para o espelho de manhã e senti-me feia»

sáb, 18 out

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out
Mais Fora do Ecrã