Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

A atriz Inês Aires Pereira, de 36 anos, voltou a surpreender os seus seguidores ao fazer uma revelação inesperada. Conhecida pela sua autenticidade e boa disposição, a artista partilhou nas redes sociais que voltou a acompanhar reality shows, um hábito que julgava já ter deixado para trás. Ainda assim, mostrou que continua a reagir com a mesma intensidade e emoção de sempre.

Tudo aconteceu após um acontecimento grave em direto, que gerou grande polémica nas redes sociais. Depois de uma sequência de provocações dentro da casa, Vera desferiu vários estalos em Dylan, uma atitude que levou a produção a tomar uma decisão imediata: a expulsão da concorrente nortenha, por ter violado uma das regras fundamentais do formato.

O momento seguinte, com Vera ainda na sala a falar com os restantes participantes, revelou uma mistura de choque, raiva e instinto de protecção maternal. Em lágrimas, a concorrente desabafou: «Começa a tocar num ponto que já é podridão demais, pelas minhas filhas… Não há nada que pague 250 mil euros. Que falem de adultos, não falem de menores, inocentes. Estamos a falar de menores, inofensivos,» lamentou Vera.

A linguagem usada foi dura e directa, evidenciando o seu estado emocional: «Pelas minhas filhas mato e esfolo. Se não é aqui, é lá fora», afirmou, antes de acrescentar outra reflexão que procurava justificar a sua reação: «Por isso é que existe muita violência doméstica, isto é violência verbal. Isto não vou aceitar de ninguém. Já não é a primeira vez, de caminho estamos aqui numa coleção.»

Apesar das palavras intensas, Vera recusou mostrar arrependimento imediato pelo gesto físico e insistiu que, para si, o episódio ultrapassava a mera competição televisiva, tratando-se de um limite pessoal e moral.

Pouco depois da emissão, a TVI publicou o vídeo do momento nas suas redes sociais, e foi aí que Inês Aires Pereira reagiu publicamente, deixando apenas um comentário curto mas expressivo: «Oh nãooooo!!!!».

O comentário da atriz gerou inúmeras reações dos fãs, que se identificaram com o seu espanto e partilharam também opiniões sobre o incidente. A publicação acabou por se tornar viral, mostrando que, mesmo à distância, a emoção dos reality shows continua a envolver e a surpreender quem os acompanha.

Reveja aqui outro momento da atriz a reagir a uma polémica sobre o mundo do futebol:

Veja aqui:

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão - Novelas - TVI

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se» - Novelas - TVI