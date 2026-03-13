Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Amor à Prova

A segunda temporada de «Amor à Prova» começa com um acontecimento dramático

  TVI Novelas
  Há 1h e 32min
A segunda temporada de «Amor à Prova» começa com um acontecimento dramático - TVI

A obsessão começa a substituir a razão.

Se a primeira temporada fica marcada por escolhas difíceis, a segunda promete explorar as suas consequências. O novo ciclo da história começa com um acontecimento dramático que deixa Sara entre a vida e a morte, abalando todas as relações à sua volta.

Enquanto isso, Bruno enfrenta o sofrimento de um amor não correspondido que se torna cada vez mais difícil de esconder. Tomás, cada vez mais desesperado para afastar Cris, encontra no pai, Afonso, um aliado inesperado e potencialmente perigoso. A obsessão começa a substituir a razão.

Também Amália revela um lado mais calculista e está disposta a tudo para impedir a separação dos pais, mesmo que isso signifique manipular quem a rodeia.

Com o casamento de Cris e Sara cada vez mais próximo, o dilema torna-se inevitável: manter o compromisso e casar com Sara ou afastar-se para sempre, uma decisão que poderá mudar para sempre o destino de todos.

Com emoções ao limite e segredos prestes a vir à tona, “Amor à Prova” promete continuar a surpreender os espectadores. Não perca, de segunda a sexta, na TVI.

Histórias sem pausas?
Recorde-se que, no fim da 1ª temporada, Alice tentou contar toda a verdade a Nico:

