Vem aí em «Cacau»: Jaime descobre que foi enganado pela família e amigos

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) diz a Jaime (Sérgio Praia) não conseguir pensar no seu futuro e em que possam ficar juntos até conseguir fazer Simone pagar pelos seus crimes, ele concorda com ela. Jaime olha intrigado para a enfermeira a revelar que a chave para desmascarar Simone pode estar no seu irmão.

Regina conta a Jaime que ela e Valdemar (Vitor Hugo) descobriram que o irmão dele estava afinal vivo, e tanto Salomão (Paulo Pires) como Justino sabiam disso. Jaime fica em choque.

Recorde o momento em que Salomão revelou toda a verdade sobre Mário: