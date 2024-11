Vem aí em «Cacau»: Emoções finais - Jaime enfrenta Lalá em tribunal e não corre bem

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) diz a Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) terem de confiar que Mário (Nuno Homem de Sá) os vai ajudar com Simone (Alexandra Lencastre), acreditando que ele não mantém mesmo contacto com ela há muitos anos.

Regina e Valdemar ficam espantados por Júlia lhes dizer que Simone está a viver em casa de Lalá, que está neste momento no tribunal com Jaime (Sérgio Praia). Salomão liga para Júlia, com todos a ouvirem espantados os gritos de Lalá no tribunal.

Júlia, Regina e Valdemar continuam a ouvir reprovadores o discurso sofrido de Lalá para a juíza a dizer que Jaime é um agressor do sexo feminino, e quase matou o próprio filho com o incêndio que ateou em casa.

Recorde o momento que levou Jaime a ir a tribunal: