Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

O cantor C4 Pedro confirmou publicamente que é o pai do bebé que a atriz Sharam Diniz que deu vida a Nadir na Novela «A Fazenda» espera. A revelação foi feita pelo próprio artista durante uma entrevista ao programa Show Biz Talk, da rádio Platina FM, no início de dezembro de 2025, pondo fim às especulações que surgiram após a atriz da TVI ter anunciado a gravidez no final de novembro. Hoje, encontra-se prestes a ser mãe.

«A Sharam Diniz publicou umas imagens da gravidez dela, e sim, o filho é meu», afirmou C4 Pedro quando questionado sobre a paternidade da criança, numa declaração que rapidamente se difundiu pela imprensa portuguesa e angolana. Apesar de confirmar ser o progenitor, o músico preferiu não comentar o estado da relação com Sharam, sublinhando que prefere manter a sua vida pessoal fora do olhar público. «Eu nunca partilharei com vocês a minha vida pessoal», disse.

A confirmação põe termo a semanas de especulação iniciadas quando Sharam Diniz, de 34 anos, partilhou nas redes sociais uma fotografia onde mostrava a barriga de grávida e marcou C4 Pedro gesto interpretado por muitos como uma forte pista sobre a identidade do pai do bebé.

C4 Pedro é um dos artistas angolanos com maior projeção internacional. Ao longo de uma carreira consolidada na música lusófona, destacou-se com temas como “Vamos Ficar por Aqui” e outras colaborações que lhe trouxeram reconhecimento para lá de Angola, incluindo em Portugal e noutros países de língua portuguesa. O cantor, de 42 anos, já é pai de cinco filhos e é conhecido por preservar a sua vida privada, falando pouco sobre assuntos pessoais apesar da notoriedade pública.

Sharam Diniz é uma modelo, atriz e figura mediática luso-angolana. Antes de anunciar a sua primeira gravidez, a artista já tinha passado por um divórcio considerado “traumatizante”, descrito por si como uma das maiores desilusões da sua vida, até concretizar este novo sonho de maternidade. Ganhou visibilidade em Portugal, entre outros momentos, com a participação nas novelas da TVI A Única Mulher e A Fazenda, que contribuíram para consolidar a sua carreira no entretenimento.

Desde o anúncio da gravidez, a modelo tem partilhado com os seguidores várias reflexões sobre a experiência de gerar um filho, descrevendo o processo como uma “bênção” e “a transformação mais poderosa e mágica”.

A declaração de C4 Pedro tornou-se um dos temas mais comentados da semana em revistas e programas de celebridades em Portugal e Angola, encerrando uma das incógnitas mais mediáticas recentes no universo dos famosos lusófonos, após diversas pistas deixadas por Sharam Diniz nas redes sociais antes da confirmação pública.

Apesar de assumir a paternidade, o cantor optou por não revelar se mantém atualmente um relacionamento amoroso com Sharam Diniz, mantendo essa dimensão da sua vida afastada das entrevistas e das redes sociais.

