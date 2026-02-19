Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 9min
Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais - TVI

Revelamos tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O cantor C4 Pedro confirmou publicamente que é o pai do bebé que a atriz Sharam Diniz que deu vida a Nadir na Novela «A Fazenda» espera. A revelação foi feita pelo próprio artista durante uma entrevista ao programa Show Biz Talk, da rádio Platina FM, no início de dezembro de 2025, pondo fim às especulações que surgiram após a atriz da TVI ter anunciado a gravidez no final de novembro. Hoje, encontra-se prestes a ser mãe.

«A Sharam Diniz publicou umas imagens da gravidez dela, e sim, o filho é meu», afirmou C4 Pedro quando questionado sobre a paternidade da criança, numa declaração que rapidamente se difundiu pela imprensa portuguesa e angolana. Apesar de confirmar ser o progenitor, o músico preferiu não comentar o estado da relação com Sharam, sublinhando que prefere manter a sua vida pessoal fora do olhar público. «Eu nunca partilharei com vocês a minha vida pessoal», disse.

 

A confirmação põe termo a semanas de especulação iniciadas quando Sharam Diniz, de 34 anos, partilhou nas redes sociais uma fotografia onde mostrava a barriga de grávida e marcou C4 Pedro gesto interpretado por muitos como uma forte pista sobre a identidade do pai do bebé.

C4 Pedro é um dos artistas angolanos com maior projeção internacional. Ao longo de uma carreira consolidada na música lusófona, destacou-se com temas como “Vamos Ficar por Aqui” e outras colaborações que lhe trouxeram reconhecimento para lá de Angola, incluindo em Portugal e noutros países de língua portuguesa. O cantor, de 42 anos, já é pai de cinco filhos e é conhecido por preservar a sua vida privada, falando pouco sobre assuntos pessoais apesar da notoriedade pública.

Sharam Diniz é uma modelo, atriz e figura mediática luso-angolana. Antes de anunciar a sua primeira gravidez, a artista já tinha passado por um divórcio considerado “traumatizante”, descrito por si como uma das maiores desilusões da sua vida, até concretizar este novo sonho de maternidade. Ganhou visibilidade em Portugal, entre outros momentos, com a participação nas novelas da TVI A Única Mulher e A Fazenda, que contribuíram para consolidar a sua carreira no entretenimento.

Desde o anúncio da gravidez, a modelo tem partilhado com os seguidores várias reflexões sobre a experiência de gerar um filho, descrevendo o processo como uma “bênção” e “a transformação mais poderosa e mágica”.

A declaração de C4 Pedro tornou-se um dos temas mais comentados da semana em revistas e programas de celebridades em Portugal e Angola, encerrando uma das incógnitas mais mediáticas recentes no universo dos famosos lusófonos, após diversas pistas deixadas por Sharam Diniz nas redes sociais antes da confirmação pública.

Apesar de assumir a paternidade, o cantor optou por não revelar se mantém atualmente um relacionamento amoroso com Sharam Diniz, mantendo essa dimensão da sua vida afastada das entrevistas e das redes sociais.

Reveja aqui a atriz na novela «A Fazenda»:

Relacionados

“Podia ter sido uma tragédia”: Casal famoso vive momento de terror com os filhos, após o sismo

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

“É uma vergonha”: Diogo Valsassina confessa, aos 39 anos, algo que nunca aprendeu a fazer

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Terra Forte
qui, 12 fev
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
2

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
3

«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

Ontem
4

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Hoje

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Hoje

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Hoje

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Hoje

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Hoje

“Podia ter sido uma tragédia”: Casal famoso vive momento de terror com os filhos, após o sismo

Hoje

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Hoje

“É uma vergonha”: Diogo Valsassina confessa, aos 39 anos, algo que nunca aprendeu a fazer

Hoje

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Hoje
Mais Fora do Ecrã