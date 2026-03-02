O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Sharam Diniz, que está grávida pela primeira vez, assinalou este domingo, 1 de março, uma data marcante na sua vida: foi o dia escolhido para revelar à família e aos amigos se espera um menino ou uma menina. As imagens divulgadas nas redes sociais surgiram a preto e branco, precisamente para não desvendar pelo menos para já, o sexo do bebé junto de quem não integra o seu círculo mais próximo.

Ao lado da modelo esteve C4 Pedro, pai da criança, que viajou propositadamente para Portugal para viver este momento especial com Sharam Diniz. A futura mãe destacou-se com um vestido branco justo, com uma espécie de capa e flores em 3D a adornar os ombros. A peça evidenciava a barriga de grávida e fazia lembrar um vestido de noiva.

Também presente na ocasião, a atriz Pequena Soraia partilhou um vídeo em que o casal surge a trocar um beijo, visivelmente feliz.

Recorde-se que, ao longo da semana passada, circularam rumores de que o casal estaria separado. "Está tudo bem entre nós. Cada um fará o seu papel quando o bebé chegar. Para já temos o que se pode dizer, nesse intuito, uma parceria saudável", foram estas as palavras da atriz, declarações que acabaram por dar origem aos referidos boatos.