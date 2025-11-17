A Fazenda

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

Bebé a caminho!

A atriz Sharam Diniz, de 34 anos, conhecida por dar vida a Nadir em «A Fazenda», revelou recentemente uma notícia que encheu os seus seguidores de alegria: está grávida. A confirmação veio através do Instagram, onde a artista partilhou uma fotografia inédita, mais sensual do que nunca, exibindo a sua barriguinha de grávida em lingerie vermelha.

Na legenda, Sharam Diniz resumiu a felicidade do momento com poucas, mas significativas palavras: «A melhor bênção está aqui». A simplicidade da frase reflete a emoção e a expectativa que a futura mãe vive neste momento especial da sua vida.

A publicação rapidamente recebeu uma onda de mensagens de carinho e congratulações por parte dos fãs: «Que maravilha!!! Parabéns Sharam», «Ohhhhhh meu deussss Parabéns!!!!🤎» e «Ahhhh lindaaaaa❤️», foram algumas das reações destacadas. Entre comentários e emojis, milhares de seguidores celebraram com entusiasmo a chegada deste novo capítulo na vida da atriz.

Sharam Diniz  e o cantor C4 Pedro preparam-se para viver uma nova fase marcada pela maternidade, partilhando com os fãs momentos de intimidade e alegria, enquanto mantém o seu estilo e presença marcante nas redes sociais. A partilha da foto em lingerie evidencia não apenas a gravidez, mas também a confiança e empoderamento da atriz, que decidiu mostrar ao público este momento tão especial da sua vida.

O anúncio confirma mais um momento feliz na vida de Sharam Diniz, reforçando o carinho que o público português nutre pela atriz, agora a caminho de se tornar mãe.

Reveja aqui uma das cenas mais impactantes da atriz:

