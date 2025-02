Vem aí em «A Fazenda»: Nadir e Joel assumem a relação perante Talu

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Nadir (Sharam Diniz) que está a pensar ir a Lisboa para falar com Becas (Rita Loureiro) para esclarecer de uma vez a história de ele ser filho dela, dizendo que não quer dar esse desgosto agora a Zulmira (Helena Isabel), que anda com problemas com o Lodge. Talu (Evandro Gomes) fica desconfiado por Joel ir a Lisboa numa altura em que Eva está lá. Joel olha-o atrapalhado.

Talu continua a insinuar a Joel que ele ainda tem esperanças de conquistar Eva, sendo por isso que vai a Lisboa. Nadir aplaca a situação anunciando-se como namorada de Joel, beijando-o. Talu fica atónito.

Recorde-se que o casal tem mantido a relação secreta, porque tinham receio da reação de Talu: