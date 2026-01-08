Fervem em pouca água: os 6 signos com o pior feitio

Fervem em pouca água: os 6 signos com o pior feitio

Há um que se destaca.

Todos já perdemos a paciência por motivos aparentemente insignificantes. Quem nunca se irritou no trânsito ou reagiu de forma menos justa com um amigo? Ter dias menos bons, em que a tolerância é mais curta, faz parte da natureza humana. No entanto, há pessoas que parecem viver num estado constante de irritação, como se estivessem sempre prestes a ferver em pouca água. E, segundo a astrologia, o signo pode ter influência nesse temperamento mais difícil.

De acordo com o site BestLife, vários astrólogos identificaram os seis signos do zodíaco com pior feitio. Enquanto alguns revelam apenas impaciência ocasional, outros tendem a reagir de forma muito mais intensa quando algo os incomoda.

Na galeria, descubra quais são os seis signos do zodíaco que se destacam pelo temperamento mais explosivo.

