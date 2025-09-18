Festa é festa

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 19min
Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade - TVI

Sílvia Rizzo confessou que o apelido que a tornou conhecida não faz parte do seu nome verdadeiro. A origem está ligada a uma piada entre amigos… que acabou por ficar para sempre.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sabia?

Conhecida pela boa disposição e energia contagiante, Sílvia Rizzo revelou há algum tempo a história curiosa por trás do seu nome artístico. A atriz, cujo verdadeiro nome é Sílvia Lima, explicou que «Rizzo» surgiu no início da sua carreira, quando participava num espetáculo de café-concerto ao lado de João Baião.

Foi o apresentador quem, numa brincadeira, sugeriu que ela deveria adotar esse nome, inspirado na animação e alegria que sempre a caracterizaram.

A ideia ganhou força quando um crítico da época também utilizou o nome num artigo. A partir daí, Sílvia decidiu manter «Rizzo» como assinatura artística, tornando-se uma marca que a acompanha até hoje. Este episódio foi recordado numa emissão especial do programa «Você na TV», da TVI, a propósito do Dia Internacional do Riso, data em que Sílvia foi convidada justamente pelo seu espírito divertido e contagiante.

Sílvia Rizzo, de 57 anos de idade, é atriz e é autora de um livro: «Só quero que sejas feliz». A artista é mãe de Marta Parente, de 26 anos e António Parente, de 28 anos, fruto do casamento terminado com António Parente. 

​No passado dia 14 de abril, Marta Parente celebrou o seu 26.º aniversário, e a mãe, a atriz Sílvia Rizzo, assinalou a data com uma homenagem emotiva nas redes sociais. A atriz partilhou uma foto ao lado da filha e mostrou-se uma mãe muito orgulhosa.

Na descrição, pode-se ler: «Hoje é dia de brindar à minha filha, minha caçula, meu amor perfeito! Hoje é o dia dela!

Parabéns meu amor! Tudo de bom!».

Veja a partilha, aqui:

Sendo uma das atriz mais acarinhada do público, atriz já participou em inúmeros projetos de ficção na TVI, tal como: «Olhos de água», «Saber Amar», «Sonhos Traídos», «Morangos com Açúcar», «Inspetor Max», «Casos da vida», «Belmonte», «A única mulher», «Ouro Verde» e «Na Corda Bamba».

O seu mais recente projeto na TVI foi a novela «Festa é Festa» a vestir a pele de São, a mulher de Nando (Manuel Marques).

Relacionados

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

Afastado dos ecrãs, ator Pedro Barroso enfrenta cirurgia e faz atualização do estado de saúde

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Festa é Festa

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

Festa é Festa
Hoje

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Festa é Festa
ter, 16 set

Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

Festa é Festa
ter, 16 set

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Festa é Festa
ter, 16 set

Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

Festa é Festa
seg, 15 set

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
Mais Festa é Festa

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
seg, 8 set
1

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
ter, 9 set
3

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

A Fazenda
Hoje
4

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Gustavo esconde um vício

A Fazenda
dom, 4 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

A Protegida
Hoje

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Hoje

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Hoje

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Festa é Festa
Hoje

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

Festa é Festa
Hoje

Afastado dos ecrãs, ator Pedro Barroso enfrenta cirurgia e faz atualização do estado de saúde

Hoje

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Hoje

Esteve fora semanas. O vídeo do reencontro entre mãe e filho que está a derreter corações

Ontem

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN