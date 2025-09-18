Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Sabia?

Conhecida pela boa disposição e energia contagiante, Sílvia Rizzo revelou há algum tempo a história curiosa por trás do seu nome artístico. A atriz, cujo verdadeiro nome é Sílvia Lima, explicou que «Rizzo» surgiu no início da sua carreira, quando participava num espetáculo de café-concerto ao lado de João Baião.

Foi o apresentador quem, numa brincadeira, sugeriu que ela deveria adotar esse nome, inspirado na animação e alegria que sempre a caracterizaram.

A ideia ganhou força quando um crítico da época também utilizou o nome num artigo. A partir daí, Sílvia decidiu manter «Rizzo» como assinatura artística, tornando-se uma marca que a acompanha até hoje. Este episódio foi recordado numa emissão especial do programa «Você na TV», da TVI, a propósito do Dia Internacional do Riso, data em que Sílvia foi convidada justamente pelo seu espírito divertido e contagiante.

Sílvia Rizzo, de 57 anos de idade, é atriz e é autora de um livro: «Só quero que sejas feliz». A artista é mãe de Marta Parente, de 26 anos e António Parente, de 28 anos, fruto do casamento terminado com António Parente.

​No passado dia 14 de abril, Marta Parente celebrou o seu 26.º aniversário, e a mãe, a atriz Sílvia Rizzo, assinalou a data com uma homenagem emotiva nas redes sociais. A atriz partilhou uma foto ao lado da filha e mostrou-se uma mãe muito orgulhosa.

Na descrição, pode-se ler: «Hoje é dia de brindar à minha filha, minha caçula, meu amor perfeito! Hoje é o dia dela!

Parabéns meu amor! Tudo de bom!».

Veja a partilha, aqui:

Sendo uma das atriz mais acarinhada do público, atriz já participou em inúmeros projetos de ficção na TVI, tal como: «Olhos de água», «Saber Amar», «Sonhos Traídos», «Morangos com Açúcar», «Inspetor Max», «Casos da vida», «Belmonte», «A única mulher», «Ouro Verde» e «Na Corda Bamba».

O seu mais recente projeto na TVI foi a novela «Festa é Festa» a vestir a pele de São, a mulher de Nando (Manuel Marques).