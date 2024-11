Sílvia Rizzo está de luto: «O nosso Zé, partiu»

Sílvia Rizzo está de luto.

Sílvia Rizzo lamentou profundamente a morte do amigo José Agualuza, nas redes sociais. O conhecido relações públicas José Agualuza faleceu aos 62 anos, no passado dia 20 de novembro. De acordo com a imprensa portuguesa, foi vítima de cancro, contra o qual lutava há já algum tempo.

A atriz usou a sua conta de Instagram para prestar uma homenagem ao amigo, partilhando uma sequência de fotos ao lado de José Agualuza.

Na legenda da publicação, escreveu:

O nosso Zé, partiu O nosso Zé juntava todos os amigos todos os anos por altura do aniversário, este ano lá estivemos todos novamente com o Zé, estava fraco, mas muito feliz por nos ver a todos! Nós estivemos sempre contigo querido Zé. E tu continuarás sempre connosco! Obrigada por tudo @zeagualuza".

