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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Ju apanha Picasso agarrado à Condessa e descobre uma verdade inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 17min
Vem aí «A Madrasta»: Ju apanha Picasso agarrado à Condessa e descobre uma verdade inesperada - TVI
A Madrasta: Picasso faz o impensável com o dinheiro que era para pagar as rendas
A Madrasta: Picasso faz o impensável com o dinheiro que era para pagar as rendas

Ju perde a paciência.

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Em «A Madrasta», Ju (Leonor Seixas) confronta Picasso (Pedro Teixeira) depois de o ter visto agarrado à Condessa (Sílvia Rizzo) em casa de Cajó (Joaquim Horta). Perante as acusações da mulher, Picasso explica que a Condessa foi quem roubou o quadro, mas que o fez enquanto estava sonâmbula. Envergonhada ao descobrir o que tinha feito, ficou completamente fragilizada, levando Picasso a consolá-la por não conseguir virar-lhe as costas.

Ju, no entanto, não acredita na explicação do marido e mostra-se farta das suas mentiras. Sentindo-se injustiçado e profundamente magoado por não conseguir fazê-la acreditar na sua versão dos acontecimentos, Picasso acaba por abandonar o local. 

Recorde-se que Condessa mentiu a Figueiredo para encobrir Cajó

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