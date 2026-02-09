Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Maria Sampaio, atriz, cantora e comentadora portuguesa, prepara-se para viver um regresso muito especial aos palcos em março de 2026, numa etapa marcada por renovação, entusiasmo e novos desafios profissionais e pessoais. Tornou-se amplamente conhecida do grande público ao dar vida à personagem Liliana na série juvenil “Morangos com Açúcar” (2005) e, mais recentemente, pelo seu papel enquanto comentadora em reality shows da TVI, onde se destacou pela sua frontalidade e carisma.

A grande novidade foi anunciada pela própria nas redes sociais: Maria Sampaio regressa ao teatro com a peça “Sexta-feira 13”, de Jean Pierre Martinez, que sobe ao palco do auditório Damião de Góis, em Alenquer, a sua terra natal, com estreia marcada para o dia 20 de março. Trata-se de uma produção que promete momentos de emoção, intensidade e boa disposição.

Na publicação, a artista mostrou-se visivelmente emocionada com este regresso, sublinhando o significado especial de atuar, pela primeira vez, na sua terra: «É com muito orgulho que anuncio que já comecei os ensaios para uma nova peça de teatro, pela primeira vez na minha terra natal, ALENQUER». Maria Sampaio destacou ainda o privilégio de integrar este projeto ao lado de Ana Marta Contente e de Simão Biernat, pai de Nico da novela «Amor à Prova», que deu vida a Raul em “Morangos com Açúcar” e que assume também as funções de encenador, estabelecendo assim uma ligação inesperada entre os dois universos televisivos. Para além disto, há uma coicidência: Maria, Simão e Ana Marta vivem no concelho de Alenquer.

Para além desta estreia, a atriz aproveitou ainda para divulgar novas datas da peça “Os Monólogos da Vagina”, espetáculo em que também participa: 8 de março em Oeiras (Tagus Park), 13 de março no Funchal, e 19 e 20 de março em Alcochete, reforçando a sua forte ligação ao teatro e ao contacto direto com o público. A publicação gerou rapidamente uma onda de reações positivas. Entre os comentários, destacou-se o apoio de José Carlos Pereira, que escreveu «Go Girl», bem como mensagens de incentivo como «Orgulhosa» e «Vou tentar ir já que é só fazer uma caminhada», refletindo o entusiasmo dos fãs perante este novo desafio.

Este momento profissional surge também numa fase de mudança e recomeço na vida pessoal da artista. Em janeiro de 2026, Maria Sampaio confirmou estar “finalmente divorciada” do bailarino Gonçalo Cabral, após uma separação anunciada em 2025. Da relação nasceu Caetana Vitória, a filha do casal, que continua a ser o grande pilar da vida da atriz.

Recorde-se que fora do pequeno ecrã, Salvador Biernat carrega um legado artístico. O jovem ator é filho de Simão Biernat, que ficou conhecido do grande público ao interpretar Raúl em «Morangos com Açúcar 6», uma das fases mais marcantes da série juvenil da TVI.

Simão Biernat, atualmente com 35 anos, manteve-se ligado ao mundo da representação, embora tenha optado por afastar-se da televisão. Hoje, dedica-se sobretudo ao teatro e à formação de novos talentos, dando aulas de representação e trabalhando como encenador.