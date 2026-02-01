Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

O ator Simão Fumega abriu o coração e partilhou, pela primeira vez, um dos momentos mais difíceis e marcantes da sua vida: o período em que o seu irmão mais novo, Martim, foi diagnosticado com leucemia de alto risco. Foram dois anos intensos de internamento, esperança e luta constante, vividos com enorme coragem por toda a família, que nunca desistiu e encontrou força para continuar.

Conhecido pelos seus papéis em «Morangos com Açúcar» e, futuramente, na novela «Terra Forte», Simão falou abertamente sobre esta fase delicada no podcast «Luta de Artista», onde destacou também o papel fundamental da associação Make-A-Wish na concretização dos sonhos de crianças e jovens com doenças graves.

Durante a conversa, o ator recordou um dos momentos mais especiais dessa fase: a realização de um dos maiores sonhos de Martim — uma viagem à Disneyland Paris. Graças ao apoio da associação, toda a família pôde viver dias inesquecíveis, marcados por alegria, emoção e esperança.

Simão contou:

«O meu irmão pediu para irmos todos à Disney de Paris, mas que passássemos as filas todas à frente, e o desejo realizou-se. Tínhamos o cartão do génio do Aladdin e passávamos à frente das filas. Lembro-me de uma atração, uma montanha-russa do Nemo, em que andámos sem parar 10 vezes seguidas. Era só mostrar o cartão e diziam: ‘bora!’»

Mais do que diversão, essa experiência teve um impacto profundo no bem-estar emocional de toda a família, especialmente numa altura marcada pelo medo constante de uma recaída. «Eu acho que nunca vi o meu irmão tão feliz naquela altura. Não fez bem só ao Martim, fez-nos bem enquanto família», confessou o ator, visivelmente emocionado.

De forma surpreendente, Simão revelou ainda um detalhe que considera quase milagroso: «O mais inacreditável é que o Martim começou a melhorar em todos os aspectos possíveis em relação à doença depois de voltar a Portugal». Uma mudança que encheu a família de esperança e renovou forças para continuar a lutar.

Hoje, Martim encontra-se curado e faz apenas acompanhamento médico de seis em seis meses. Para Simão, o irmão é “o maior exemplo de força e coragem”, uma verdadeira inspiração que marcou para sempre a sua forma de ver a vida.

Este testemunho comovente revela não só a importância da esperança e do amor familiar, como também o impacto transformador de iniciativas solidárias, capazes de devolver sorrisos e criar memórias inesquecíveis mesmo nos momentos mais difíceis.

