Vem aí «A Madrasta»: Simão confronta Maria e garante ter provas de que esteve na casa de praia

Na novela «A Madrasta», Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) diz que o lenço não é seu e não percebe porque Simão Queiroz (João Maneira) achou que seria. Simão Queiroz (João Maneira) diz que tem o seu perfume, mas Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) diz que há muita gente a usar o mesmo perfume e começa a ficar chateada com a obsessão de Simão Queiroz (João Maneira). Camila Barradas (Ana Lopes) acha que ele não ficou convencido e realmente não ficou.
Simão Queiroz (João Maneira) mostra o lenço que encontrou na casa de praia e tem a certeza que é de Maria. Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) tenta perceber a lógica daquilo e não gosta que Simão Queiroz (João Maneira) tenha tantas certezas sobre o perfume de "Maria". Miguel Magalhães Neto (Bernardo Cascais) nota a tensão por causa de Maria e refila com o pai por Maria continuar a ser um tema. Felícia Magalhães Neto (Isabel Abreu) registou tudo.
Simão Queiroz (João Maneira) tem a certeza que o lenço é de Maria e que foi ela que esteve na casa de praia, só não entende porque ela nega.
Recorde o momento em que o médico deixa todos em choque com o diagnóstico de João Maria: