“Podia ter sido uma tragédia”: Casal famoso vive momento de terror com os filhos, após o sismo

Momentos de apreensão marcaram a tarde desta terça-feira em Portugal, quando dois sismos de magnitude 4,1 foram registados com apenas dois minutos de intervalo, gerando alarme em várias regiões do país. O primeiro abalo ocorreu às 12h14 e o segundo às 12h16, ambos com epicentro localizado a cerca de quatro quilómetros de Alenquer.

O fenómeno foi sentido por milhares de pessoas e rapidamente gerou reações nas redes sociais, incluindo de figuras públicas que partilharam a sua experiência em tempo real. Entre elas, o modelo e empresário Rubim Fonseca que ganhou notoriedade em 2005 no reality show “1ª Companhia” e a sua mulher, a atriz e modelo Mónica Sofia, relataram o momento vivido em Mafra e expressaram forte preocupação com a segurança nas escolas. Relembre-se que Mónica, além da música com as Delirium, Mónica construiu uma carreira sólida na moda e na televisão, participando em programas como o Big Brother Famosos.

Numa publicação conjunta, o casal revelou ter sentido os dois abalos quase consecutivos e explicou que, perante o primeiro tremor, saíram imediatamente para o exterior, onde permaneceram cerca de 30 minutos. Como pais, contactaram de imediato os filhos para confirmar se estavam bem e foi nesse momento que descobriram algo que os deixou alarmados: os planos de evacuação das escolas não foram ativados.

O testemunho partilhado nas redes sociais levantou uma questão que consideram essencial: para que servem os planos de evacuação se não são aplicados quando realmente importam? O casal alertou que, caso a segunda réplica tivesse sido mais intensa, poderia ter ocorrido uma tragédia evitável.

Perante o sucedido, decidiram estabelecer uma regra familiar: sempre que ocorrer um novo sismo, os filhos sairão imediatamente para o exterior do edifício onde estiverem e permanecerão no exterior durante pelo menos 30 minutos, mesmo que estejam em contexto escolar ou em plena realização de exames. Para os pais, esperar pode representar um risco que não estão dispostos a correr.

Na mesma publicação, sublinharam que já existe informação suficiente e protocolos definidos sobre como agir em caso de sismo, defendendo que a prevenção é a melhor solução. Recordaram ainda que as escolas realizam simulacros precisamente para estas situações e que ignorar procedimentos básicos constitui um mau exemplo e coloca vidas em risco.

A partilha gerou forte reação entre os seguidores. Alguns revelaram que os planos de evacuação nas escolas dos seus filhos estão centrados apenas em incêndios, enquanto outros afirmaram concordar totalmente com a decisão e ponderar adotar a mesma medida.

Depois da experiência televisiva que o tornou conhecido, Rubim Fonseca construiu um percurso ligado ao treino físico, sobrevivência e desenvolvimento pessoal. Tornou-se instrutor de treino de inspiração militar e é atualmente CEO da Scornio, uma empresa portuguesa especializada em experiências de sobrevivência, desafios físicos e formação comportamental. Ao longo dos anos, manteve ligação ao meio televisivo e regressou à TVI em 2023, no programa O Triângulo, desta vez como instrutor.