Paula Neves partilha vídeo do sismo que abalou Portugal: «Cá em casa foi assim»

Portugal acordou na madrugada de dia 26 de agosto, com um sismo com uma magnitude estimada de 5,9.

Já vários atores reagiram ao terramoto, nomeadamente a atriz Paula Neves que partilhou nas stories de Instagram um vídeo do espaço exterior da casa, no momento em que se deu o sismo em Portugal. No vídeo podemos testemunhar a casa a abanar. A acompanhar o vídeo, pode-se ler:

«Bom dia! Então como foi o vosso tremor de terra? Cá em casa foi assim. Foi a primeira vez que senti um. Os cães acordaram mas não reagiram. Depois voltamos todos a dormir. Só de manhã é que percebemos bem a coisa».

Veja o vídeo, aqui: