Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Portugal viveu momentos de assustadora intensidade esta terça-feira, quando dois sismos de magnitude 4,1 foram registados no mesmo epicentro, com apenas dois minutos de diferença. O primeiro ocorreu pelas 12h14, seguido de outro às 12h16, tendo ambos o epicentro localizado a quatro quilómetros de Alenquer.

O fenómeno sísmico foi sentido em várias regiões do país, causando alarme entre a população e forçando algumas instituições a reagir de imediato. Entre os locais afetados esteve o estúdio de gravação da novela «Terra Forte» na TVI, onde atores e equipa técnica se encontravam em plena filmagem.

A atriz Rita Pereira, conhecida pelo papel de Maria de Fátima, protagonizou momentos de tensão e registou a situação nas redes sociais. A atriz revelou que todos os profissionais saíram do estúdio em segurança, relatando a agitação que se instalou durante as gravações. Rita Pereira partilhou na sua conta: «Terramoto no estúdio», ilustrando a surpresa e o impacto do momento.

Até ao momento, não há registo de feridos, mas o episódio voltou a alertar para a importância da preparação em casos de sismos, mesmo em zonas do país onde os eventos sísmicos são considerados pouco frequentes.