Sismo leva a pânico e evacuação em estúdios das novelas da TVI: «Acabou de tremer todo»

Momentos de tensão marcaram esta terça-feira em Portugal, quando dois sismos de magnitude 4,1 foram registados com apenas dois minutos de diferença. O primeiro abalo ocorreu às 12h14 e o segundo às 12h16, ambos com epicentro a quatro quilómetros de Alenquer.

O fenómeno foi sentido em várias regiões do país, causando alarme entre a população e obrigando algumas instituições a reagir de imediato. Um dos locais afetados foi o estúdio de gravação da novela «Terra Forte», da TVI, em Bucelas, onde a equipa se encontrava a filmar.

Durante as gravações, a atriz Rita Pereira, que dá vida à personagem Maria de Fátima, viveu momentos de grande susto. A própria recorreu às redes sociais para relatar o sucedido e mostrar o ambiente de surpresa que se instalou no local.

Segundo a atriz, todos os profissionais abandonaram o estúdio em segurança. Na sua conta, Rita Pereira partilhou um vídeo onde relatou o que estava a acontecer. «O estúdio acabou de tremer todo», frase que espelha bem o impacto do momento vivido.

Até ao momento, não há registo de feridos. Ainda assim, o episódio volta a reforçar a importância da preparação para situações sísmicas, mesmo em zonas do país onde estes fenómenos são considerados pouco frequentes.