Terra Forte

Sismo leva a pânico e evacuação em estúdios das novelas da TVI: «Acabou de tremer todo»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 57min
Sismo leva a pânico e evacuação em estúdios das novelas da TVI: «Acabou de tremer todo» - TVI

A equipa apanhou um grande susto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Momentos de tensão marcaram esta terça-feira em Portugal, quando dois sismos de magnitude 4,1 foram registados com apenas dois minutos de diferença. O primeiro abalo ocorreu às 12h14 e o segundo às 12h16, ambos com epicentro a quatro quilómetros de Alenquer.

O fenómeno foi sentido em várias regiões do país, causando alarme entre a população e obrigando algumas instituições a reagir de imediato. Um dos locais afetados foi o estúdio de gravação da novela «Terra Forte», da TVI, em Bucelas, onde a equipa se encontrava a filmar.

Durante as gravações, a atriz Rita Pereira, que dá vida à personagem Maria de Fátima, viveu momentos de grande susto. A própria recorreu às redes sociais para relatar o sucedido e mostrar o ambiente de surpresa que se instalou no local.

Segundo a atriz, todos os profissionais abandonaram o estúdio em segurança. Na sua conta, Rita Pereira partilhou um vídeo onde relatou o que estava a acontecer. «O estúdio acabou de tremer todo», frase que espelha bem o impacto do momento vivido.

Até ao momento, não há registo de feridos. Ainda assim, o episódio volta a reforçar a importância da preparação para situações sísmicas, mesmo em zonas do país onde estes fenómenos são considerados pouco frequentes.

Relacionados

Fica a poucas horas de Portugal e tem calor o ano inteiro: «Uma ótima hipótese»

«A Madrasta», a nova grande produção de ficção da TVI, conta com Albano Jerónimo e Inês Castel-Branco

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Marcus arma plano macabro com seguro de Vivi

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima acusa Flor de conspiração para destruir a sua reputação

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Hoje

Terra Forte- Marcus tem um novo plano: «A Vivi vai ter de morrer de verdade»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Caio oferece-se para “acabar com” Rufino

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Terra Forte
qui, 12 fev
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
2

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
3

«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

Ontem
4

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Hoje

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Hoje

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Hoje

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Hoje

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Hoje

“Podia ter sido uma tragédia”: Casal famoso vive momento de terror com os filhos, após o sismo

Hoje

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Hoje

“É uma vergonha”: Diogo Valsassina confessa, aos 39 anos, algo que nunca aprendeu a fazer

Hoje

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Hoje
Mais Fora do Ecrã