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De 70€ para 40€: os ténis Skechers que não pesam nos pés

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  • TVI Novelas
  • Há 3h e 36min
De 70€ para 40€: os ténis Skechers que não pesam nos pés - TVI
Ténis Skechers Track Scloric
Ténis Skechers Track Scloric

Foto: captura de ecrã de:

@shoesshineshop, via TikTok

@kiks.industry.com, via TikTok

Ideais para pés mais largos e para quem passa horas em pé, estes ténis Skechers estão agora com 43% de desconto.

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Há calçado que promete conforto e depois desilude ao fim de umas horas de uso. Não parece ser o caso destes ténis da Skechers, que continuam a conquistar quem passa muitas horas em pé, seja a trabalhar, a fazer exercício ou apenas no dia a dia. Com mais de 23 mil avaliações e uma nota média de 4,5 estrelas na Amazon, o modelo está agora com 43% de desconto, o preço a cair dos 69,95€ para 39,99€.

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"Parece que se flutua"

É essa a expressão que se repete nas avaliações. Uma compradora conta que, mesmo depois de caminhar bastante, não sente qualquer cansaço nos pés, graças à qualidade das palmilhas. Outro utilizador vai mais longe e descreve a espuma da sola como algo que dá "uma sensação muito boa ao andar", quase como se o peso do corpo desaparecesse a cada passo.

Feitos também para pés mais largos

Nem todo o calçado se adapta bem a pés mais largos, mas este modelo parece ser uma exceção. Um comprador com esse tipo de pé descreve-os como "muito cómodos e ligeiros", elogiando ainda a relação qualidade-preço. Há mesmo quem os tenha comprado para uma pessoa mais idosa, também com pé largo, que ficou "maravilhada" com o conforto sentido logo nas primeiras utilizações.

Compatíveis com palmilhas ortopédicas

Um pormenor que faz a diferença para quem precisa de suporte extra é a possibilidade de usar palmilhas ortopédicas dentro destes ténis, algo que nem todos os modelos permitem. Um utilizador que os usa regularmente no ginásio confirma que consegue colocar as suas próprias palmilhas sem qualquer problema, elogiando ainda a boa transpirabilidade do material.

Com desconto de 43% e a confiança de mais de 23 mil avaliações, estes ténis mantêm-se como uma das apostas mais seguras para quem quer andar confortável sem gastar muito.

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