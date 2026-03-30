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Vi este modelo em todo o lado em Londres e agora está com 46% de desconto na Amazon

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Vi este modelo em todo o lado em Londres e agora está com 46% de desconto na Amazon - TVI
Ténis Skechers Track Scloric
Ténis Skechers Track Scloric

Foto: captura de ecrã de:

@shoesshineshop, via TikTok

@kiks.industry.com, via TikTok

Encontrei a solução mais acessível e prática para caminhar quilómetros sem chegar ao fim do dia com os pés a sofrer.

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Se há uma coisa que aprendi nas ruas de Londres, é que ninguém tem tempo para sapatos desconfortáveis. No meio da correria do metro e das avenidas movimentadas, percebi que havia um modelo da Skechers que saltava à vista em quase todos os pés, independentemente do estilo. Curiosa, aproveitei um evento de trabalho para perguntar a uma colega jornalista local qual era o segredo, e a resposta foi direta: "Sim, isto aqui é uma coisa em grande". É aquele tipo de calçado que combina com tudo, não pesa nada e é tão discreto que se torna a escolha óbvia para quem não para um segundo. E trago boas notícias: estão a menos de 40 € na Amazon neste momento.

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Não é por acaso que este modelo Skechers Track Scloric já convenceu mais de 23 mil pessoas na Amazon. O grande segredo, e o que realmente faz a diferença para quem anda de um lado para o outro, é a palmilha Memory Foam. Ela molda-se ao pé de tal forma que caminhar durante horas deixa de ser um sacrifício para as articulações. É aquele conforto que nos faz chegar a casa sem as pernas pesadas e que, como diz quem já os usa diariamente, "faz com que pareça que vamos a flutuar". Ter este nível de descanso para os pés por apenas 38,11 € — um desconto de 46% sobre o preço original — é daquelas oportunidades que não se podem deixar passar, até porque, com esta promoção, os tamanhos mais comuns estão a esgotar rapidamente.

Além da leveza, estes ténis têm uma vantagem prática que todos adoramos: podem ir diretos à máquina de lavar. Seja para quem trabalha na restauração, para quem gosta de caminhadas ou simplesmente para quem precisa de um calçado que aguente o ritmo, este é o momento ideal.

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