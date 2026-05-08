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Oferta Flash: O relógio inteligente que atende chamadas e monitoriza o sono caiu para os 30€

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  • TVI Novelas
  • Há 3h e 38min
Oferta Flash: O relógio inteligente que atende chamadas e monitoriza o sono caiu para os 30€ - TVI
Smartwatch Popglory
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Sim, o assistente de pulso que toda a gente adora está com um desconto imperdível

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Muitas vezes deixamo-nos levar pela ideia de que, para ter um relógio inteligente fiável, precisamos de investir centenas de euros. No entanto, o sucesso do Popglory na Amazon conta uma história diferente e muito mais acessível. Temos  acompanhado este modelo que se tornou um verdadeiro fenómeno: com mais de 27 mil avaliações e uma nota sólida de 4 estrelas, este smartwatch prova que a utilidade e o estilo podem andar de mãos dadas com a poupança. Atualmente, numa oferta flash limitada, o preço caiu de 43€ para apenas 30€, tornando-o na compra mais sensata para quem procura tecnologia prática sem comprometer o orçamento.

O grande diferencial deste modelo é a sua capacidade de democratizar funções que antes eram exclusivas de marcas de luxo. Com este relógio, pode atender chamadas via Bluetooth diretamente no pulso e monitorizar indicadores vitais como a frequência cardíaca, a pressão arterial e a qualidade do sono.

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popglory em rosa smartwatch

Para quem procura manter uma rotina ativa, o Popglory suporta 25 modos de desporto, acompanhando desde sessões de yoga até corridas intensas. Como resume uma das milhares de utilizadoras satisfeitas: "É bonito, rápido e funciona perfeitamente para o dia a dia", validando a escolha de quem não quer abdicar da performance pelo preço.

No design, a versatilidade é a palavra de ordem. A embalagem inclui duas braceletes — uma metálica para ocasiões mais elegantes e outra em silicone para o conforto diário — permitindo adaptar o relógio a qualquer "look" num instante. O ecrã HD de 1,85 polegadas oferece uma visibilidade clara e é totalmente personalizável, com mais de 10 mil designs disponíveis ou até a opção de usar as suas próprias fotografias como fundo. Esta atenção ao detalhe estético, aliada a ferramentas úteis como o lembrete do ciclo menstrual, torna-o um dos acessórios mais completos e desejados do mercado.

Comprar um smartwatch que já foi testado e aprovado por milhares de pessoas é a forma mais segura de investir o seu dinheiro. Se 27 mil utilizadores continuam a recomendar este modelo e as vendas mensais não param de crescer, o risco é praticamente inexistente. No entanto, sendo uma oferta flash, a janela de oportunidade para garantir este assistente tecnológico por apenas 30€ é curta. 

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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