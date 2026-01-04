Atenda chamadas no pulso! Este smartwatch com milhares de avaliações está a 45 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Hoje em dia, um smartwatch já não é um luxo — é uma ajuda prática no dia a dia. Para quem gosta de manter a rotina organizada, acompanhar a saúde e estar mais atento ao bem-estar, ter estas informações no pulso pode fazer toda a diferença. E a boa notícia é que já existem modelos simples de usar, funcionais e com preços acessíveis, ideais para quem quer tecnologia sem complicações.

O smartwatch Popglory é um desses exemplos. Atualmente com o preço de 45€, continua a ser uma opção abaixo dos 50€, oferecendo funções úteis para o quotidiano. Com mais de 26 mil avaliações e uma média de 4 estrelas, é um modelo bem-avaliado por quem valoriza fiabilidade e facilidade de utilização. Atender chamadas diretamente no pulso, receber notificações ou usar o assistente de voz são detalhes que tornam o dia mais prático, sem precisar de estar sempre a pegar no telemóvel.

No que toca à saúde, este relógio ajuda a manter tudo sob controlo de forma simples. Monitoriza a frequência cardíaca, o nível de oxigénio no sangue, a qualidade do sono e inclui lembretes úteis, como os do ciclo menstrual. Para quem gosta de caminhar, fazer exercício leve ou manter-se ativo, conta ainda com 25 modos de desporto, registando passos, calorias e distância, sem complicações técnicas.

O design também foi pensado para se adaptar a diferentes gostos e momentos. O ecrã HD de 1,85 polegadas é fácil de ler, e o relógio inclui duas braceletes — uma metálica, mais elegante, e outra em silicone, ideal para o dia a dia. Com milhares de mostradores disponíveis, é possível personalizar o aspeto do relógio conforme a ocasião. No conjunto, o Popglory apresenta-se como uma escolha prática, acessível e funcional para quem procura um smartwatch útil e fácil de usar.

