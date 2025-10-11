Não fazíamos ideia de quantas funcionalidades cabia num smartwatch de 27euros. Fomos descobrir

Não fazíamos ideia de quantas funcionalidades cabia num smartwatch de 27euros. Fomos descobrir - TVI
Smartwatch
Smartwatch

Fotografia: Freepik

Monitoriza o coração, o oxigénio no sangue, o sono, suporta mais de 100 modos de treino e a bateria dura vários dias, mas não fica por aqui

A tecnologia que simplifica o dia a dia já não precisa de custar uma fortuna. O Xiaomi Redmi Watch 5 Active é um dos smartwatches mais populares da Amazon — e não é difícil perceber porquê. Com mais de 5 mil compras no último mês e uma classificação média de 4,5 estrelas, este relógio inteligente combina um design moderno com funcionalidades completas, por apenas 27 euros. Ideal tanto para quem pratica desporto como para quem procura um companheiro digital fiável, é uma das melhores opções na sua faixa de preço.

O Redmi Watch 5 Active ajuda a manter o controlo sobre os principais indicadores de saúde e atividade física, apresentando-os de forma simples e intuitiva. O ecrã grande oferece uma leitura clara, a navegação é fluida e o sistema responde rapidamente a cada toque — algo frequentemente elogiado pelos utilizadores.

Adquira aqui

xiaomi redmi watch

Outro ponto que conquista é a autonomia da bateria, que dura vários dias com uma única carga, mesmo com o uso diário de monitorização cardíaca e notificações. Como descreve um comprador: “Design bonito, leve no pulso e bateria excelente. Não preciso carregar todos os dias.”

Para quem gosta de se manter ativo, o relógio acompanha frequência cardíaca, níveis de oxigénio no sangue, sono e mais de 100 modos de treino, incluindo corrida, ciclismo, ioga ou natação. É também resistente à água, o que significa que pode ser usado sem preocupações, seja na piscina ou durante o duche.

Mas nem tudo é técnica — há também espaço para estilo. O Redmi Watch 5 Active permite escolher entre mais de 200 mostradores diferentes, para combinar com cada look ou momento do dia. Além disso, permite atender chamadas via Bluetooth e controlar música diretamente no pulso, tornando as tarefas diárias mais simples e práticas.

Combinando design, funcionalidade e preço acessível, este smartwatch da Xiaomi mostra que a tecnologia pode ser útil, bonita e acessível. Uma escolha certeira para quem quer levar o dia com mais controlo — e um toque de estilo no pulso.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

