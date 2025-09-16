Parece mentira, mas este smartwatch passou de 90 para 30 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Está disponível na Amazon por apenas 30,49€, com um desconto de 66%, e já conquistou uma média de 4,8 estrelas. Um relógio elegante, cheio de funcionalidades e ideal para quem quer acompanhar a atividade física e o dia-a-dia sem complicações.

Ecrã amplo e fácil de usar

O ecrã tátil de 1,47 polegadas permite uma leitura clara de mensagens e informações durante treinos ou caminhadas. Com design moderno e elegante, o relógio é leve, confortável e adapta-se facilmente ao uso diário.

137 modos desportivos e monitorização do sono

Além de acompanhar a atividade física com mais de uma centena de modos de treino — da corrida à natação, passando pelo yoga — também monitoriza o sono em tempo real, registando as diferentes fases para ajudar a melhorar hábitos de descanso.

Resistente e preparado para o dia-a-dia

A certificação IP68 garante resistência à água, ideal para quem gosta de praticar desporto ao ar livre ou mesmo usar o relógio na praia e piscina. No quotidiano, o relógio destaca-se pelas notificações de chamadas e mensagens, controlo de música, obturador remoto e lembretes úteis.

O que dizem os utilizadores

As avaliações são bastante positivas: “Relógio inteligente muito completo e cómodo”, refere um utilizador. Outro destaca a autonomia: “Aguenta bastante a bateria. Recomendo.” Há ainda quem valorize o design: “Ecrã inovador, retangular, e de muito boa definição. Tem todas as funcionalidades necessárias para a prática do desporto.”

