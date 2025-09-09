Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

  • Joana Sequeira
  • Há 2h e 41min
Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Sofia Aparício, tripulante da Flotilha Humanitária rumo a Gaza, reagiu após o barco português ter sido atacado por um drone na Tunísia: “Vamos continuar viagem”.

A atriz Sofia Aparício, 55 anos, que integra a Flotilha Humanitária rumo a Gaza, recorreu ao Instagram para tranquilizar os seguidores depois do barco em que seguia ter sido alvo de um ataque de drone no porto de Tunes, na Tunísia.

“Somos uma flotilha de civis, não armados, que transportam ajuda humanitária. Estamos dentro da lei, estamos ao abrigo da Lei Internacional. Vamos continuar viagem”, declarou Sofia Aparício, num vídeo partilhado nas redes sociais.

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de apoio e admiração: “Força!!! Obrigada pela coragem”, “Excelente trabalho! Gente como vocês é que o mundo precisa!” ou “É admirável a vossa coragem! O bem tem de prevalecer. Força!”

O que aconteceu em Tunes

Segundo a agência Lusa, o navio português da flotilha, conhecido como “Family Boat”, sofreu apenas danos superficiais e poderá retomar viagem até Gaza esta quarta-feira. Todos os tripulantes estão bem.

A Flotilha Global Sumud (GSF), que significa “resiliência” em árabe, garantiu que não será dissuadida por “atos de agressão destinados a intimidar” e reafirmou o compromisso de quebrar simbolicamente o bloqueio a Gaza, transportando ajuda humanitária.

Centenas de tunisinos deslocaram-se ao porto de Sidi Bou Said para expressar solidariedade, enquanto a ONU e várias organizações internacionais denunciaram o ataque.

Além de Sofia Aparício, a flotilha integra ainda o ativista português Miguel Duarte e a coordenadora do BE, Mariana Mortágua.

Missão com risco e esperança

Apesar do clima de tensão, Sofia Aparício mostrou-se determinada e deixou claro que não vai desistir: a missão segue com coragem, esperança e solidariedade para com o povo palestiniano.

