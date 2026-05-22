Lembra-se de Sofia Aparicio assim? Ela mudou de visual e está irreconhecível

Sofia Aparício voltou a surpreender os seguidores com mais uma transformação radical de visual. A icónica modelo e atriz portuguesa, conhecida ao longo da carreira pela sua imagem camaleónica e pela coragem em arriscar constantemente no cabelo, mostrou que continua fiel ao seu estilo ousado e irreverente.

Ao longo dos anos, Sofia Aparício habituou o público a mudanças marcantes de imagem, passando por visuais completamente distintos. Desde cabelo curto, rapado, comprido e ruivo, entre muitas outras transformações, a atriz nunca demonstrou receio de experimentar novos estilos, tornando-se uma verdadeira referência de atitude e autenticidade no universo da moda e da televisão em Portugal.

Desta vez, a mudança voltou a captar a atenção nas redes sociais. A atriz partilhou o novo corte de cabelo no Instagram e acompanhou a publicação com uma mensagem especial dirigida à hairstylist responsável pela transformação:«Digo-te várias vezes, @helenavazpereira, que podia viver sem ti mas não era tão feliz. Obrigada.»

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações e elogios por parte dos seguidores, que ficaram rendidos ao novo visual de Sofia Aparício. Entre os muitos comentários recebidos destacam-se mensagens como: «Lembro-me de quando rapaste o cabelo!! Ficaste LINDA e poderosa!!», «Maravilhosa!», «Grande transformação», «Mulherão!», «Com esse rosto!!!!!! O que não fica bem????? MARAVILHOSA» e «Linda linda linda… por dentro e por fora».

Mais uma vez, Sofia Aparício demonstra que continua a marcar pela sua forte personalidade, confiança e capacidade de reinvenção, mantendo-se como uma das figuras mais emblemáticas e admiradas do panorama artístico português.

Reveja aqui uma das entrevistas mais emocionantes da atriz: