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Nem tudo foi perfeito. Sofia Arruda fala dos momentos difíceis que viveu com o marido

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 19min
Nem tudo foi perfeito. Sofia Arruda fala dos momentos difíceis que viveu com o marido - TVI

Sofia Arruda voltou a emocionar os seguidores ao assinalar mais um capítulo da história de amor com o marido. A atriz partilhou fotografias raras e revelou uma curiosidade que poucos conheciam.

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Sofia Arruda recorreu às redes sociais para fazer uma sentida declaração de amor ao marido, David Amaro.

A atriz começou por revelar um detalhe inesperado sobre a relação dos dois, explicando que as respetivas famílias já se conheciam muito antes de nascerem: «E se eu vos contar que o meu marido me conhece desde que nasci?», escreveu, entre risos, acrescentando que costumam brincar dizendo que foram «prometidos um ao outro».

Na mesma publicação, Sofia explicou que ambos cresceram ligados através das famílias e que existem fotografias que comprovam essa ligação desde a infância: «As nossas famílias já eram amigas antes de nós nascermos. Por isso sim, nós estamos na vida um do outro desde sempre», partilhou.

A atriz revelou ainda que a fotografia mais antiga que tem ao lado do marido foi tirada na sua festa de aniversário de quatro anos.

Atualmente casados há oito anos e pais de dois filhos, Sofia Arruda aproveitou também para fazer uma reflexão sincera sobre os desafios da vida a dois: «A nossa relação já teve altos e baixos, deu voltas e voltas, já tivemos alturas em que achámos que não íamos conseguir», confessou.

Apesar das dificuldades, a atriz garantiu que a vontade de continuar juntos tem falado mais alto: «Todos os dias fazemos escolhas que nos permitem estarmos juntos, continuar a construir a nossa família e continuar a cuidar um do outro», escreveu.

A mensagem terminou com um desejo simples, mas carregado de significado: «Que assim seja enquanto ambos formos felizes».

Veja as imagens na galeria acima.

 

Recentemente: «Ainda não estou em mim»: Sofia Arruda vive momento de pura emoção com surpresa do marido

A atriz Sofia Arruda e o marido, o fisioterapeuta David Amaro, continuam a ser um dos casais mais acarinhados e seguidos do meio artístico e mediático em Portugal. Juntos há vários anos, mostram diariamente uma relação sólida, cúmplice e marcada por momentos de grande proximidade familiar.

O casal oficializou a sua união a 26 de maio de 2018, numa cerimónia realizada na Ericeira, num cenário intimista e especial. A história entre os dois, no entanto, começou muito antes: conhecem-se desde a infância, graças a ligações familiares, mas foi já na idade adulta que o reencontro acabou por dar início a uma relação amorosa.

Da união nasceram dois filhos: Xavier, o mais velho, em julho de 2019, e Olívia, a mais nova, nascida a 22 de abril de 2024. A família tem sido, desde então, o centro da vida do casal, que faz questão de partilhar alguns dos seus momentos mais especiais com os seguidores.

Recentemente, Sofia Arruda voltou a mostrar essa felicidade ao celebrar os oito anos de casamento com uma surpresa que acabou por ultrapassar todas as expectativas. Inicialmente, a atriz contou que a intenção seria apenas um jantar descontraído em família num restaurante de sushi, um dos preferidos do marido, onde iriam desfrutar de uma noite tranquila com os filhos.

No entanto, a surpresa maior estava reservada para Sofia. David Amaro preparou-lhe uma viagem de sonho às Maldivas, um destino que o casal já tinha planeado anteriormente para a lua de mel, mas que nunca chegou a concretizar. Agora, esse desejo será finalmente realizado, numa viagem que, desta vez, contará também com os filhos.

A atriz ficou visivelmente emocionada e agradeceu o gesto do marido, partilhando o momento com um beijo e várias palavras de carinho. A surpresa rapidamente conquistou os seguidores, que encheram a publicação de mensagens de admiração e felicidade pelo casal.

Ora veja: 

Num registo leve e divertido, Sofia Arruda ainda brincou com o filho mais velho, Xavier, perguntando-lhe se preferia sushi ou as Maldivas. A resposta inesperada arrancou gargalhadas: “um temaki aqui nas Maldivas”, uma frase que rapidamente se tornou o destaque da publicação.

Na legenda do momento partilhado nas redes sociais, a atriz escreveu:
“Isto aconteceu ontem e eu ainda não estou em mim!! Spoiler: o último plano do vídeo é o melhor! 🏝️🍣 Obrigada @yakuza_byolivier por nos receber tão bem e por terem alinhado neste plano para me surpreender ♥️ @agenciaabreu temos muito que falar 🤪”

Os comentários não tardaram a multiplicar-se, com fãs e amigos a deixarem mensagens cheias de carinho e entusiasmo. Entre elas destacam-se: “Mereces”, “Que amor!!!!!!”, “Ahah lindo!!”, “Adorei! Temakis nas Maldivas!”, “Que surpresa incrível ❤️” e “Este marido é perfeito ❤️”.

A surpresa marcou assim mais um capítulo feliz na história de Sofia Arruda e David Amaro, que continuam a demonstrar uma relação forte, cúmplice e cheia de momentos especiais em família.

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