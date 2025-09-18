Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Nem sempre as obras correm como planeado, e Sofia Arruda sabe bem o que isso significa. A atriz revelou nas redes sociais que está a enfrentar uma verdadeira dor de cabeça com a remodelação do terraço da sua casa.

«Depois do trabalho estar todo feito percebi que está mal feito», começou por explicar, admitindo que se trata de uma situação frustrante.

Segundo Sofia, o problema surgiu depois de ter contratado uma primeira empresa sem referências: «Eu própria criei este problema», reconheceu. O pior aconteceu quando essa empresa desapareceu, deixando os erros por resolver, nomeadamente falhas relacionadas com águas.

Agora, a atriz viu-se obrigada a contratar uma nova equipa especializada para refazer o trabalho e garantir que o espaço fica em condições. Apesar do contratempo, Sofia optou por transformar a situação num alerta para os seguidores: a importância de verificar sempre as referências antes de contratar profissionais para obras.

Recentemente, a atriz aproveitou uns dias de descanso em Vilamoura e decidiu mostrar um lado mais descontraído e sensual nas redes sociais. Num registo publicado no Instagram, a atriz surge em biquíni junto à piscina, exibindo um visual radiante.

O que mais surpreendeu os fãs foi a explicação divertida que Sofia deixou na legenda: «O maridão ficou orgulhoso da sua fotografia artística com feixes de luz e sombras suaves etc e tal 😆 não acreditei até ver a foto, mas acho que sim senhor, sem edição nenhuma e sem qualquer formação, ele saiu-se muito bem. Concordam ou sou só eu armada em mãe da criança que acha que tudo o que o filho faz é lindo?», escreveu no post.

Mas não ficou por aqui. A atriz confessou ainda que o local escolhido foi o Seven Spa, no Hilton Vilamoura, onde desfrutou de uma massagem de casal.

A publicação gerou muitos elogios por parte dos seguidores, que destacaram não só a boa forma da atriz, mas também a cumplicidade do casal e a forma descontraída como Sofia partilha momentos especiais da vida pessoal.

Sabia que...

Sofia Arruda, atriz de 36 anos, surpreendeu ao revelar que o nome pelo qual é conhecida do público não corresponde ao seu nome completo de registo. Na verdade, a atriz chama-se Soraia Sofia Arruda, algo que muitos desconheciam.

A revelação foi feita em 2024, durante uma entrevista na Rádio Renascença, na rubrica T3, conduzida por Filipa Galrão e Daniel Leitão. Entre risos, a atriz contou que nunca se apresentou pelo primeiro nome, justamente porque não se identifica com a junção dos dois: «Nada contra, só não gosto da conjugação porque acho que não faz sentido», confessou.

Sofia explicou ainda que a escolha do nome não partiu dos pais, mas sim de uma tia que decidiu intervir nesse momento especial. «A culpa é da minha tia. Ela chama-se Adriana, a filha chama-se Ingrid e, de repente, resolveu que queria escolher o meu nome», contou, divertida.

Durante a conversa, a atriz recordou também o início da sua carreira, marcada pelo enorme sucesso da série juvenil Super Pai, transmitida no início dos anos 2000. Na altura, o reconhecimento trouxe-lhe não só fama, mas também apelidos na escola, onde chegou a ser chamada de “Super Filha”. «Para ser pior do que isso, só se me chamassem pelo primeiro nome», brincou.

Atualmente, Sofia Arruda mantém-se como uma das atrizes mais acarinhadas da ficção nacional, mas continua firme na decisão: prefere ser apenas Sofia e deixar o “Soraia” de lado.