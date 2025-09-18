Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Sofia Arruda abriu o coração no Instagram ao contar que está a lidar com problemas numa obra de remodelação do terraço, depois de perceber que o trabalho foi mal executado.

Nem sempre as obras correm como planeado, e Sofia Arruda sabe bem o que isso significa. A atriz revelou nas redes sociais que está a enfrentar uma verdadeira dor de cabeça com a remodelação do terraço da sua casa.

«Depois do trabalho estar todo feito percebi que está mal feito», começou por explicar, admitindo que se trata de uma situação frustrante.

Segundo Sofia, o problema surgiu depois de ter contratado uma primeira empresa sem referências: «Eu própria criei este problema», reconheceu. O pior aconteceu quando essa empresa desapareceu, deixando os erros por resolver, nomeadamente falhas relacionadas com águas.

Agora, a atriz viu-se obrigada a contratar uma nova equipa especializada para refazer o trabalho e garantir que o espaço fica em condições. Apesar do contratempo, Sofia optou por transformar a situação num alerta para os seguidores: a importância de verificar sempre as referências antes de contratar profissionais para obras.

 

Recentemente, a atriz aproveitou uns dias de descanso em Vilamoura e decidiu mostrar um lado mais descontraído e sensual nas redes sociais. Num registo publicado no Instagram, a atriz surge em biquíni junto à piscina, exibindo um visual radiante.

O que mais surpreendeu os fãs foi a explicação divertida que Sofia deixou na legenda: «O maridão ficou orgulhoso da sua fotografia artística com feixes de luz e sombras suaves etc e tal 😆 não acreditei até ver a foto, mas acho que sim senhor, sem edição nenhuma e sem qualquer formação, ele saiu-se muito bem. Concordam ou sou só eu armada em mãe da criança que acha que tudo o que o filho faz é lindo?», escreveu no post.

Mas não ficou por aqui. A atriz confessou ainda que o local escolhido foi o Seven Spa, no Hilton Vilamoura, onde desfrutou de uma massagem de casal.

A publicação gerou muitos elogios por parte dos seguidores, que destacaram não só a boa forma da atriz, mas também a cumplicidade do casal e a forma descontraída como Sofia partilha momentos especiais da vida pessoal.

Veja as imagens na galeria que preparámos para si.

 

Sabia que...

Sofia Arruda, atriz de 36 anos, surpreendeu ao revelar que o nome pelo qual é conhecida do público não corresponde ao seu nome completo de registo. Na verdade, a atriz chama-se Soraia Sofia Arruda, algo que muitos desconheciam.

A revelação foi feita em 2024, durante uma entrevista na Rádio Renascença, na rubrica T3, conduzida por Filipa Galrão e Daniel Leitão. Entre risos, a atriz contou que nunca se apresentou pelo primeiro nome, justamente porque não se identifica com a junção dos dois: «Nada contra, só não gosto da conjugação porque acho que não faz sentido», confessou.

Sofia explicou ainda que a escolha do nome não partiu dos pais, mas sim de uma tia que decidiu intervir nesse momento especial. «A culpa é da minha tia. Ela chama-se Adriana, a filha chama-se Ingrid e, de repente, resolveu que queria escolher o meu nome», contou, divertida.

Durante a conversa, a atriz recordou também o início da sua carreira, marcada pelo enorme sucesso da série juvenil Super Pai, transmitida no início dos anos 2000. Na altura, o reconhecimento trouxe-lhe não só fama, mas também apelidos na escola, onde chegou a ser chamada de “Super Filha”. «Para ser pior do que isso, só se me chamassem pelo primeiro nome», brincou.

Atualmente, Sofia Arruda mantém-se como uma das atrizes mais acarinhadas da ficção nacional, mas continua firme na decisão: prefere ser apenas Sofia e deixar o “Soraia” de lado.

  

