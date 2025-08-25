Namoro a dois… até os filhos chegarem: Sofia Arruda diverte fãs com desabafo

Lembra-se da Carminho de «Super Pai»? 20 anos depois, a atriz vai ser mãe pela 2ª vez e já sabe o sexo do bebé

Sofia Arruda, 37 anos, voltou a conquistar o coração dos fãs com uma partilha cheia de ternura. A atriz e influenciadora digital recorreu ao Instagram para mostrar alguns registos ao lado do marido, David Amaro, 40 anos, durante um dia de praia em família.

Nas imagens, o casal surge em poses divertidas e descontraídas, evidenciando a cumplicidade que os une.

Na legenda, Sofia Arruda escreveu com humor e carinho:

“Aqueles 30 segundos de namoro antes dos miúdos não saltarem para cima 🥰 Love u ♥️ #summer2025 #couple #couplegoals #namorados”

Os comentários multiplicaram-se rapidamente, com seguidores e amigos a elogiar a boa disposição e a cumplicidade do casal.

Vida pessoal: casamento e filhos

Sofia Arruda é casada com o fisioterapeuta David Amaro. O casal subiu ao altar em 2018 e, desde então, tem partilhado uma relação sólida, marcada pela amizade e companheirismo.

Em 2019, nasceu o primeiro filho do casal, o pequeno Xavier, que veio trazer ainda mais alegria à vida da atriz. Sofia Arruda não esconde a felicidade da maternidade e, nas redes sociais, partilha frequentemente momentos ternos e genuínos da vida em família.

Percurso de Sofia Arruda na TVI

Sofia Arruda iniciou a carreira artística ainda em criança, e a sua ligação à TVI marcou profundamente o início da sua projeção pública.

Foi em "Super Pai" (2000), que se tornou um rosto conhecido do grande público. Na série, deu vida a Catarina Valente, uma das filhas do protagonista, tornando-se numa das personagens mais acarinhadas pelo público jovem da época.

De 2002 a 2010, depois do sucesso em Super Pai, integrou várias produções da estação, como "Ana e os Sete", "Inspector Max" e "Morangos com Açúcar", consolidando o seu percurso na ficção.

De 2010 em diante, além das novelas e séries, Sofia Arruda também se destacou no teatro, no cinema e como apresentadora, sempre com grande versatilidade.

No passado dia 21 de novembro de 2023, Filipa Maló Franco, que deu vida à personagem Clarinha em "Super Pai", recebeu uma mensagem muito especial da atriz com quem contracenou na série. Ainda hoje, as duas são muito amigas. Recorde o momento, no vídeo em baixo.

Hoje, continua ligada à televisão e ao digital, acumulando o papel de atriz e influenciadora, com forte presença nas redes sociais, onde partilha rotinas familiares, dicas e momentos profissionais.

Entre a vida em família e a carreira sólida na ficção nacional, Sofia Arruda construiu um percurso marcado pelo talento, dedicação e autenticidade. De Super Pai à atualidade, a atriz continua a ser uma das figuras mais acarinhadas do público português, equilibrando com naturalidade o papel de mãe, esposa e profissional.