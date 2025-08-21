Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Sofia Arruda, de 37 anos, partilhou no Instagram um look divertido que acabou por gerar uma pequena “polémica” entre os seguidores. A atriz surgiu com um lenço na cabeça e uns óculos de sol, num estilo que faz lembrar o glamour dos anos 50. Na legenda, deixou a pergunta: «Aquele look que eu não sei se o meu marido ia achar graça ou se ia estar a perguntar se eu estava a fazer alguma personagem de outra época 🤣. Eu gostei. E vocês?»

As respostas não tardaram a aparecer e dividiram opiniões. Se houve quem elogiasse a escolha e o estilo clássico: «Adorei!!❤️» e «Também gostei! 🤎🧡», não faltaram comentários menos simpáticos. Um dos que mais se destacou foi direto ao assunto: «Sinceramente? Tens mais 20 anos»

Habituada a brincar com a sua própria imagem e sempre próxima dos seguidores, Sofia Arruda levou a partilha com humor, sem esconder que até em casa o look poderia causar dúvidas. Afinal, como confessou, nem sabe se o marido, David Amaro, de 41 anos, a levaria a sério.

Veja aqui outro momento em que a atriz responde com leveza a todas as questões dos seus seguidores:

Recorde-se que a atriz ficou conhecida do grande público como Carmo Figueiredo, em «Super Pai», a icónica série da TVI que estreou em 2000. Hoje, além da carreira na representação, dedica-se ainda ao papel mais exigente e especial da sua vida: ser mãe de Xavier, de 6 anos, e Olívia, de 1, filhos da relação com David Amaro.

Reveja este momento histórico em que FIlipa Maló e Sofia Arruda recordam as gravações de «Super Pai»:

Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.