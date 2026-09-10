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Foi uma das estrelas de uma produção inesquecível da TVI. Hoje tem uma casa de sonho e nós mostramos tudo

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 36min
Foi uma das estrelas de uma produção inesquecível da TVI. Hoje tem uma casa de sonho e nós mostramos tudo - TVI

Atingiu a fama numa das produções mais épicas da TVI. Hoje tem uma casa nova, decorada a rigor e cheia de detalhes de sonho. Falamos de Sofia Ribeiro

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Sofia Arruda, de 38 anos, está a viver uma nova fase e tem partilhado tudo com os seguidores. A atriz tem uma casa nova e, aos poucos, tem mostrado o processo de mudança, a decoração e algumas das novas aquisições para transformar o espaço num verdadeiro lar de sonho.

Através das redes sociais, Sofia Arruda tem dado a conhecer vários detalhes da nova casa. A nova casa tem sido, assim, um dos temas que tem marcado as mais recentes partilhas da atriz.

Sofia Arruda é um rosto bem conhecido do público português. A atriz estreou-se na representação em 2000, na produção «Crianças S.O.S.», da TVI, mas foi alguns anos mais tarde que alcançou grande popularidade.

Ao dar vida à pequena Carmo, em «Super Pai», uma das produções mais marcantes e inesquecíveis da história da TVI, Sofia Arruda conquistou o público e tornou-se um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa.

Mais tarde, entre 2003 e 2004, integrou também a primeira temporada de «Morangos com Açúcar», onde interpretou a personagem Lara.

Hoje, Sofia Arruda vive uma fase feliz também a nível pessoal. A atriz é mãe de dois filhos, Xavier e Olívia, e é casada com o fisioterapeuta David Amaro, com quem subiu ao altar a 26 de maio de 2018.

  

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