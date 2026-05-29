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«Ainda não estou em mim»: Sofia Arruda vive momento de pura emoção com surpresa do marido

  • TVI Novelas
  • Há 15 min
«Ainda não estou em mim»: Sofia Arruda vive momento de pura emoção com surpresa do marido - TVI

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A atriz Sofia Arruda e o marido, o fisioterapeuta David Amaro, continuam a ser um dos casais mais acarinhados e seguidos do meio artístico e mediático em Portugal. Juntos há vários anos, mostram diariamente uma relação sólida, cúmplice e marcada por momentos de grande proximidade familiar.

O casal oficializou a sua união a 26 de maio de 2018, numa cerimónia realizada na Ericeira, num cenário intimista e especial. A história entre os dois, no entanto, começou muito antes: conhecem-se desde a infância, graças a ligações familiares, mas foi já na idade adulta que o reencontro acabou por dar início a uma relação amorosa.

Da união nasceram dois filhos: Xavier, o mais velho, em julho de 2019, e Olívia, a mais nova, nascida a 22 de abril de 2024. A família tem sido, desde então, o centro da vida do casal, que faz questão de partilhar alguns dos seus momentos mais especiais com os seguidores.

Recentemente, Sofia Arruda voltou a mostrar essa felicidade ao celebrar os oito anos de casamento com uma surpresa que acabou por ultrapassar todas as expectativas. Inicialmente, a atriz contou que a intenção seria apenas um jantar descontraído em família num restaurante de sushi, um dos preferidos do marido, onde iriam desfrutar de uma noite tranquila com os filhos.

No entanto, a surpresa maior estava reservada para Sofia. David Amaro preparou-lhe uma viagem de sonho às Maldivas, um destino que o casal já tinha planeado anteriormente para a lua de mel, mas que nunca chegou a concretizar. Agora, esse desejo será finalmente realizado, numa viagem que, desta vez, contará também com os filhos.

A atriz ficou visivelmente emocionada e agradeceu o gesto do marido, partilhando o momento com um beijo e várias palavras de carinho. A surpresa rapidamente conquistou os seguidores, que encheram a publicação de mensagens de admiração e felicidade pelo casal.

Ora veja: 

Num registo leve e divertido, Sofia Arruda ainda brincou com o filho mais velho, Xavier, perguntando-lhe se preferia sushi ou as Maldivas. A resposta inesperada arrancou gargalhadas: “um temaki aqui nas Maldivas”, uma frase que rapidamente se tornou o destaque da publicação.

Na legenda do momento partilhado nas redes sociais, a atriz escreveu:
“Isto aconteceu ontem e eu ainda não estou em mim!! Spoiler: o último plano do vídeo é o melhor! 🏝️🍣 Obrigada @yakuza_byolivier por nos receber tão bem e por terem alinhado neste plano para me surpreender ♥️ @agenciaabreu temos muito que falar 🤪”

Os comentários não tardaram a multiplicar-se, com fãs e amigos a deixarem mensagens cheias de carinho e entusiasmo. Entre elas destacam-se: “Mereces”, “Que amor!!!!!!”, “Ahah lindo!!”, “Adorei! Temakis nas Maldivas!”, “Que surpresa incrível ❤️” e “Este marido é perfeito ❤️”.

A surpresa marcou assim mais um capítulo feliz na história de Sofia Arruda e David Amaro, que continuam a demonstrar uma relação forte, cúmplice e cheia de momentos especiais em família.

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