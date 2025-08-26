Sofia Arruda deslumbra em look todo de branco na antestreia do filme de Diogo Morgado

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 16:53
Sofia Arruda deslumbra em look todo de branco na antestreia do filme de Diogo Morgado

Sofia Arruda deslumbrou em look total white na antestreia do filme “O Lugar dos Sonhos”, de Diogo Morgado. Atriz partilhou o visual no Instagram e recebeu elogios dos fãs.

Sofia Arruda, 37 anos, marcou presença, na noite de ontem, na antestreia do filme “O Lugar dos Sonhos”, realizado por Diogo Morgado. A atriz partilhou no Instagram o look escolhido para a ocasião e conquistou inúmeros elogios dos seguidores.

Clássica e elegante, Sofia Arruda optou por um conjunto total white: calça de fato e parte de cima sem mangas, com botões dourados e um cinto branco que realçou ainda mais a sofisticação do visual.

Veja a publicação original, em baixo. 

 

 

Na legenda da publicação, a atriz escreveu: “Noite de cinema português pela lente do @leandrophgomes. Filme: O Lugar dos Sonhos de @diogomorgado. Estreia 28 de Agosto. Gostam do look escolhido?”

As reações não se fizeram esperar: entre comentários e mensagens privadas, foram muitos os seguidores que elogiaram a escolha do outfit, sublinhando a beleza e elegância de Sofia Arruda.

A vida em família: o casamento e o filho

Sofia Arruda é casada com o fisioterapeuta David Amaro. O casal subiu ao altar em 2018 e, desde então, tem partilhado uma relação sólida, marcada pela amizade e companheirismo.

Em 2019, nasceu o primeiro filho do casal, o pequeno Xavier, que veio trazer ainda mais alegria à vida da atriz. Sofia Arruda não esconde a felicidade da maternidade e, nas redes sociais, partilha frequentemente momentos ternos e genuínos da vida em família.

Percurso de Sofia Arruda na TVI

Sofia Arruda iniciou a carreira artística ainda em criança, e a sua ligação à TVI marcou profundamente o início da sua projeção pública. 

Foi em "Super Pai" (2000), que se tornou um rosto conhecido do grande público. Na série, deu vida a Catarina Valente, uma das filhas do protagonista, tornando-se numa das personagens mais acarinhadas pelo público jovem da época. 

De 2002 a 2010, depois do sucesso em Super Pai, integrou várias produções da estação, como "Ana e os Sete", "Inspector Max" e "Morangos com Açúcar", consolidando o seu percurso na ficção.

De 2010 em diantealém das novelas e séries, Sofia Arruda também se destacou no teatro, no cinema e como apresentadora, sempre com grande versatilidade.

Veja, agora, a galeria de fotografias de Sofia Arruda que preparámos para si.

