«Só para eu estar preparada»: Sofia Arruda faz confissão inesperada sobre o futuro dos filhos

A atriz portuguesa Sofia Arruda é mãe de dois filhos, fruto do seu casamento com o fisioterapeuta David Amaro. O casal é pai de Xavier, de 6 anos, e de Olívia, de 1 ano, que ocupam um lugar central na vida da atriz e na sua rotina diária.

Conhecida por partilhar frequentemente momentos da sua vida em família nas redes sociais, Sofia Arruda recorreu desta vez às plataformas digitais para revelar uma «preocupação» sobre o futuro, em especial sobre a relação entre os seus dois filhos.

A atriz publicou uma fotografia ternurenta dos filhos bem agarrados, evidenciando a proximidade e o carinho entre ambos, acompanhada da legenda: «Enquanto não entram na fase de se bater e discutir a toda a hora 😅♥️. Está previsto mais ou menos para que idade? Só para eu estar preparada 🤣».

A publicação rapidamente gerou muitos comentários de seguidores, que se identificaram com a situação e partilharam experiências semelhantes. Entre os comentários, destacam-se: «Tão lindinhos. E fofos🥳🥳», «Não há melhor do que estas fofuras 😍», da atriz Inês Gutierrez, e ainda contribuições de pais e mães explicando as suas próprias vivências: «Os meus filhos e os meus netos felizmente não passaram por isso», «Olha que por aqui acontece raramente e na maioria do tempo são inseparáveis ❤️» ou «Não têm que passar por essa fase. Os meus têm 5 e 8 anos e nunca tiveram essa fase. Pelo contrário. Continuam a abraçar-se durante o dia, só porque sim. Muitos mimos, muito colo e muito amor só trará bons resultados no futuro 😍😍❤️❤️».

Com esta partilha, Sofia Arruda não só demonstrou a ternura e a ligação especial entre Xavier e Olívia, como também abriu espaço para um diálogo honesto e próximo com os seguidores sobre os desafios e alegrias da parentalidade, mostrando que cada família tem o seu próprio ritmo e formas de cultivar o amor e a harmonia entre irmãos.

Sofia partilha frequentemente nas redes sociais a sua abordagem à educação e organização familiar. Ora veja como organiza a casa e as rotinas dos miudos: